Copilot helpt je met de dagelijkse taken en dat geeft tijdwinst

Wat is Copilot?

Copilot voor Microsoft 365 (hierin afgekort tot Copilot) is jouw persoonlijke virtuele GenAI assistent. “Een collega noemt het ook weleens een enthousiaste stagiair,” lacht Arwen als we haar vragen wat Copilot is. “Je kunt Copilot eigenlijk alles vragen binnen de bekende Microsoft toepassingen, zoals een chatfunctie die een antwoord geeft op basis van alle voor jouw toegankelijke bedrijfsdata. Maar er zijn meer toepassingen. Zo kan het je enorm helpen in je taken door de dag heen, zoals het schrijven van teksten, het samenvatten van e-mails, het maken van meetingnotities en het noteren wat de besproken actiepunten zijn. Je neemt vervolgens zelf teksten nog door en of het bijvoorbeeld de toon is die bij je past en controleert of het feitelijk ook juist is.”

“Marketingafdelingen kunnen het gebruiken voor het genereren van teksten voor op de website, maar werk je direct met klanten en krijg je een lange mailtrial doorgestuurd; laat Copilot deze dan samenvatten zodat je je klant sneller kunt helpen. Heb je een commerciele rol, laat het delen van je offerte schrijven. Maar controleer het wel! HR kan het weer inzetten om profielen op te stellen voor vacatures. Ik heb gemiddeld 25 Teams meetings per week en ik gebruik het zo ongeveer in al mijn meetings en laat dan door Copilot de actiepuntenlijsten maken. Dan scheelt dat mij per meeting wel een kwartier: een substantiële tijdswinst.”