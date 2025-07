Microsoft Authenticator stopt met zijn bijbaan als wachtwoordmanager

Alternatieve wachtwoordmanager

Wil je een andere wachtwoordmanager in gebruiknemen, dan kun je bijvoorbeeld kijken naar 1Password, LastPass of Bitwarden. LastPass heeft een gratis variant en is op veel platforms beschikbaar, 1Password staat bekend om zijn sterke beveiliging en Bitwarden is opensource, dus er zijn diverse smaken om uit te kiezen. Daarnaast biedt bijvoorbeeld Google ook een wachtwoordmanager, die je kunt vinden binnen de Chrome-browser, net zoals Microsoft dus nog even doorgaat met zijn wachtwoordmanager in de Edge-browser.