Een mail krijgen over een datalek voelt zinloos, maar is het niet

Inmiddels zijn ook jouw gegevens al in zoveel datalekken voorbijgekomen, dat je je bijna zou afvragen wat voor zin het nog heeft om hiervan op de hoogte te worden gebracht. Ligt je adres op straat, dan ga je immers niet meteen verhuizen.

Gegevens gelekt

De gegevens van politieagenten die zijn gelekt, gevoelige data van Adyen op het darkweb, persoonsgegevens van burgers in Amersfoort op straat, de wachtwoorden van klanten van Lensdeal te koop en recent -en erg laat- het datalek bij Bevolkingsonderzoek Nederland. Dit zijn allemaal grote lekken die recent hebben plaatsgevonden. Inmiddels hoef je niet eens meer naar haveibeenpwned.com te gaan, je weet allang dat je echt wel een aantal keer in een datalek voorbij bent gekomen.

Het is niet te voorkomen en je kunt er ook niet veel mee als het is gebeurd. Althans, met het bedrijf dat slordig met je gegevens is omgegaan. Je krijgt zo’n mail in je mailbox, je leest even wat er dan precies is gelekt en daar blijft het dan wel bij. Je gaat ze niet ineens aanklagen, toch? Meestal halen mensen hun schouders op en denken ze: laat maar.

Een bedrijf aanklagen?

Je kunt zo’n bedrijf wel aanklagen, maar het is heel moeilijk aantoonbaar dat je ook echt schade hebt geleden en dat er een causaal verband is tussen dat lek en jouw schade. Bovendien zijn rechtbanken in Nederland berucht als het om dit soort zaken gaat: je krijgt echt niet zomaar geld uitgekeerd en alleen een risico op is zeker niet genoeg. Er is wel bekend dat er af en toe is uitgekeerd qua immateriële schade, maar dit gaat over een paar honderd euro.