Groot datalek bij Discord legt gebruikersgegevens en identiteitsbewijzen bloot

Communicatieplatform Discord heeft last van hackers en nu hebben gebruikers dat ook. Het chatprogramma, dat voornamelijk wordt gebruikt door gamers, zag de afgelopen dagen hoe allerlei gegevens van gebruikers, inclusief foto’s van hun identiteitsbewijzen, op internet werden gelekt. Dat komt omdat Discord niet heeft betaald in deze ransomware-aanval.

Discord gehackt

Een partij heeft een van de externe klantenserviceproviders van Discord gehackt, dus het is niet eens het systeem van het platform zelf. Echter hebben hackers daardoor de gegevens kunnen ontfutselen van mensen die wel eens met de klantenservice van Discord contact hebben gehad. Die mensen ontvangen op dit moment een mail van noreply@discord.com om ze op de hoogte te stellen van de hack en dat hun gegevens mogelijk op straat liggen.

Discord schrijft: “Zodra we ons bewust werden van deze aanval, hebben we onmiddellijk maatregelen genomen om de situatie aan te pakken. Dit omvatte het intrekken van de toegang van de klantenserviceprovider tot ons ticketsysteem, het starten van een intern onderzoek, het inschakelen van een toonaangevend computerforensisch bedrijf om ons onderzoek en onze herstelmaatregelen te ondersteunen, en het inschakelen van wetshandhavingsinstanties.”