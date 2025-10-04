Groot datalek bij Discord legt gebruikersgegevens en identiteitsbewijzen bloot

Communicatieplatform Discord heeft last van hackers en nu hebben gebruikers dat ook. Het chatprogramma, dat voornamelijk wordt gebruikt door gamers, zag de afgelopen dagen hoe allerlei gegevens van gebruikers, inclusief foto’s van hun identiteitsbewijzen, op internet werden gelekt. Dat komt omdat Discord niet heeft betaald in deze ransomware-aanval.
Een partij heeft een van de externe klantenserviceproviders van Discord gehackt, dus het is niet eens het systeem van het platform zelf. Echter hebben hackers daardoor de gegevens kunnen ontfutselen van mensen die wel eens met de klantenservice van Discord contact hebben gehad. Die mensen ontvangen op dit moment een mail van noreply@discord.com om ze op de hoogte te stellen van de hack en dat hun gegevens mogelijk op straat liggen.
Discord schrijft: “Zodra we ons bewust werden van deze aanval, hebben we onmiddellijk maatregelen genomen om de situatie aan te pakken. Dit omvatte het intrekken van de toegang van de klantenserviceprovider tot ons ticketsysteem, het starten van een intern onderzoek, het inschakelen van een toonaangevend computerforensisch bedrijf om ons onderzoek en onze herstelmaatregelen te ondersteunen, en het inschakelen van wetshandhavingsinstanties.”
Het is jammer dat het platform ervoor kiest om een noreply-mailadres te gebruiken. Als je dus vragen hebt of feedback wil geven aan het bedrijf, dan kun je niet gewoon even op de antwoordknop drukken. Terwijl het wel gaat om gevoelige gegegevens, zoals je aankoopgeschiedenis, je contactgegevens en in sommige gevallen zelfs afbeeldingen van mensen rijbewijs en paspoort. Dat laatste kon gebeuren omdat Discord blijkbaar geen veilig systeem gebruikt voor mensen om hun ID-bewijzen in te sturen wanneer ze bezwaar willen maken tegen een leeftijdsbeoordeling. Er zijn in ieder geval geen creditcardsgegevens buitgemaakt.
Helaas kun je als gedupeerde weinig doen, behalve opletten op verdachte berichten, maar waarschijnlijk doe je dat al zoveel mogelijk. Discord is verder vooral positief in het nieuws. Zo kwam het in mei nog met een update waardoor het overzichtelijker moet worden. Dankzij AI kun je langere gesprekken laten samenvatten en zeker als je een nogal druk persoon op Discord bent, dan kan dat wat meer overzicht bieden in de gekte. Sommige Discord-servers zijn extreem druk en daarbij kun je wel wat hulp gebruiken.