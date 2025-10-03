Telefoonfraude moeilijker te herkennen door AI-gebruik

Als de stem dan ook nog eens behulpzaam en vriendelijk klinkt, en het nummer lijkt overeen te komen met het nummer van een officiële instantie of bedrijf, dan hebben mensen nauwelijks nog reden tot twijfel. Niet alleen ouderen trappen daarin – AI maakt het voor iedereen lastiger om echt van nep te onderscheiden. Denken dat het je niet kan gebeuren, is dan ook een valkuil die je alleen maar minder alert maakt.

Bewustwording

Daarom wordt er op gehamerd dat bewustwording zo belangrijk is. Banken en andere instellingen benadrukken steeds vaker dat zij maar zelden ongevraagd telefonisch contact opnemen, en al helemaal niet om de klant aan te zetten tot een directe actie – bijvoorbeeld het doen van een financiële transactie. Wanneer men onverwachts gebeld wordt en er om een actie gevraagd wordt, luidt het advies dan ook om altijd de verbinding te verbreken.

Bij aanhoudende twijfel is er nog een andere optie. Hang op – eventueel na een vriendelijk bedankje – en zoek vervolgens het nummer van de instantie zelf op en bel er vervolgens naar. Zo kun je er zeker van zijn dat je daadwerkelijk met het echte bedrijf of organisatie praat, en kun je alsnog vragen naar of bepaalde acties die in het vorige gesprek besproken zijn nodig zijn.