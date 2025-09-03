Disney schond de privacy van kinderen: 10 miljoen dollar boete

Disney moet 10 miljoen dollar betalen voor het schenden van de privacy van kinderen. Het juist zo familie-georiënteerde bedrijf heeft cartoons op YouTube van een verkeerd label voorzien, waardoor de data van kinderen werd verzameld.
Het is niet volledig verboden om de data van kinderen te verzamelen, maar per platform zijn hier verschillende beleidsregels voor. YouTube is vaker in de problemen gekomen als het om kinderen en data gaat, waardoor het gevoelig ligt. Het ontving in 2019 nog een gigaboete omdat het data van kinderen gebruikte voor gepersonaliseerde advertenties. Bovendien is er in de Verenigde Staten de COPPA, de Children’s Online Privacy Protection Act en die verbiedt dat er persoonlijke gegevens van kinderen onder de 13 jaar worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. In de EU is dat zelfs 16 jaar.
Dat is ook de reden dat je op YouTube bij het uploaden van een video moet aangeven of hij voor kinderen is of niet. Selecteer je dit, dan worden er geen gepersonaliseerde advertenties getoont en worden er minder gegevens van kijkers verzameld. Disney heeft het labelen niet goed gedaan, waardoor het video’s die wel voor kinderen waren niet als zodanig heeft gelabeld. Kinderen keken de video’s massaal en zo werd hun data dus verzameld. Het was overigens niet zozeer dat er bewust iets niet werd aangevinkt: het werd op een kanaal gezet dat in zijn geheel als ‘niet voor kinderen’ is bestempeld.
En ja, als je dan als kind op YouTube zoekt naar filmpjes van The Incredibles, Frozen en Toy Story, dan zit je ineens te kijken op een kanaal met video’s die niet per se voor kinderen zijn gemarkeerd en waar dus je data wordt verzameld. Dat is niet erg privacy-vriendelijk. Bovendien komen er na video’s die niet zijn gemarkeerd als ‘voor kinderen’ daarna ook automatisch andere video’s die niet voor kinderen zijn gemarkeerd. Volgens de Federal Trade Commission heeft Disney echt wel geweten dat de video’s onjuist waren gelabeld.
YouTube zou dit ook in 2020 al hebben gemeld bij de Mouse House en heeft 300 video’s aangepast. Echter bleef Disney video’s uploaden op de verkeerde wijze, waardoor er nu toch een boete van 10 miljoen uit is gerold. Een bedrijf dat voor een miljardenbedrijf als Disney weinig grote invloed zal hebben, maar het moet daarnaast wat andere dingen doen. Zo moet het een nieuw programma maken waarmee het checkt welke markeringen video’s op YouTube hebben en dat moet het de komende 10 jaar gebruiken, tenzij YouTube met een eigen systeem komt.
Een ingewikkelde zaak: in hoeverre doet Disney dit per ongeluk? In ieder geval stelt de rechter duidelijk dat het bedrijf beter zou moeten weten, en doordat het ook echt is verteld en hierop ook actie is ondernomen in 2020, lijkt Disney daarmee te ‘bewijzen’ dat het inderdaad ook beter wist. In ieder geval verwachten we niet dat het bedrijf nog lang doorgaat met dat verkeerd labelen: het heeft immers wel wat beters te doen dan in de rechtbank te zitten.