Disney schond de privacy van kinderen: 10 miljoen dollar boete

Disney moet 10 miljoen dollar betalen voor het schenden van de privacy van kinderen. Het juist zo familie-georiënteerde bedrijf heeft cartoons op YouTube van een verkeerd label voorzien, waardoor de data van kinderen werd verzameld.

Privacy van kinderen geschonden door Disney

Het is niet volledig verboden om de data van kinderen te verzamelen, maar per platform zijn hier verschillende beleidsregels voor. YouTube is vaker in de problemen gekomen als het om kinderen en data gaat, waardoor het gevoelig ligt. Het ontving in 2019 nog een gigaboete omdat het data van kinderen gebruikte voor gepersonaliseerde advertenties. Bovendien is er in de Verenigde Staten de COPPA, de Children’s Online Privacy Protection Act en die verbiedt dat er persoonlijke gegevens van kinderen onder de 13 jaar worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. In de EU is dat zelfs 16 jaar.

Dat is ook de reden dat je op YouTube bij het uploaden van een video moet aangeven of hij voor kinderen is of niet. Selecteer je dit, dan worden er geen gepersonaliseerde advertenties getoont en worden er minder gegevens van kijkers verzameld. Disney heeft het labelen niet goed gedaan, waardoor het video’s die wel voor kinderen waren niet als zodanig heeft gelabeld. Kinderen keken de video’s massaal en zo werd hun data dus verzameld. Het was overigens niet zozeer dat er bewust iets niet werd aangevinkt: het werd op een kanaal gezet dat in zijn geheel als ‘niet voor kinderen’ is bestempeld.