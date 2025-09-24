Sim farms zijn in opkomst en dat kan gevaarlijk zijn

Sim farms worden een steeds groter probleem. Het gaat dan om locaties waarbij tienduizenden simkaarten en een heleboel servers te vinden zijn, die in staat zijn om hele steden zodanig te overbelasten dat er geen mobiel netwerk mogelijk is.

Sim farms

Recent is er een grote sim farm opgerold in New York, waar 300 servers stonden en 100.000 simkaarten lagen. Hiermee kun je in New York de mobiele telefonietorens zwaar overbelasten en zorgen dat er geen netwerk in de stad is. Een sim farm ziet er ongeveer zo uit als de plekken waar hackersgroepen vandaan opereren en dat is niet zo gek: het is ook een soort hacken.

Het idee is dat al die simkaarten dan online gaan en allemaal tegelijk spamtelefoontjes en spamberichten versturen, in de hoop om mensen hun geld te ontfutselen. Maar het zijn er soms zoveel, dat ze niet alleen voor dit soort cybercrime kunnen worden gebruikt, maar ook om kritieke infrastructuur binnen een stad volledig om te gooien, iets wat verstrekkende gevolgen kan hebben.

Ontdek een simkaartenboerderij

Maar, hoe ontdek je zo’n faciliteit? In dit geval kon de locatie herleid worden door swatting-aanvallen die in 2023 plaatsvonden op congresleden in de Verenigde Staten. Dat is het voordeel van een simkaart, uiteindelijk is te herleiden via welke telefoontoren er contact werd gelegd en zo is er al snel een betere plaatsbepaling te doen. De Secret Service kwam deze georganiseerde misdaadgroep op het spoor.