Sim farms zijn in opkomst en dat kan gevaarlijk zijn

Sim farms worden een steeds groter probleem. Het gaat dan om locaties waarbij tienduizenden simkaarten en een heleboel servers te vinden zijn, die in staat zijn om hele steden zodanig te overbelasten dat er geen mobiel netwerk mogelijk is.
Recent is er een grote sim farm opgerold in New York, waar 300 servers stonden en 100.000 simkaarten lagen. Hiermee kun je in New York de mobiele telefonietorens zwaar overbelasten en zorgen dat er geen netwerk in de stad is. Een sim farm ziet er ongeveer zo uit als de plekken waar hackersgroepen vandaan opereren en dat is niet zo gek: het is ook een soort hacken.
Het idee is dat al die simkaarten dan online gaan en allemaal tegelijk spamtelefoontjes en spamberichten versturen, in de hoop om mensen hun geld te ontfutselen. Maar het zijn er soms zoveel, dat ze niet alleen voor dit soort cybercrime kunnen worden gebruikt, maar ook om kritieke infrastructuur binnen een stad volledig om te gooien, iets wat verstrekkende gevolgen kan hebben.
Maar, hoe ontdek je zo’n faciliteit? In dit geval kon de locatie herleid worden door swatting-aanvallen die in 2023 plaatsvonden op congresleden in de Verenigde Staten. Dat is het voordeel van een simkaart, uiteindelijk is te herleiden via welke telefoontoren er contact werd gelegd en zo is er al snel een betere plaatsbepaling te doen. De Secret Service kwam deze georganiseerde misdaadgroep op het spoor.
Het netwerk dat nu is gevonden was in staat om 30 miljoen tekstberichten per minuut te sturen. Het zou dan maar 12 minuten kosten om alle burgers in de Verenigde Staten een spambericht te sturen. En let op, er wonen 340 miljoen mensen in de VS. Klinkt als iets wat bijvoorbeeld wat minder goed bevriende landen van de Verenigde Staten zouden kunnen gebruiken, maar het lijkt er in dit geval op dat het Amerikanen waren die gewoon mensen wilden oplichten, in plaats van een soort kwaadaardige organisatie die de wereld wil overnemen door netwerken te overbelasten: deze groep is juist heel blij met het netwerk, want zo kan het mensen bereiken om op te lichten.
Sim farms zijn geen heel nieuwe uitvinding: het wordt al langer gebruikt voor swatting, nepaccounts maken en phishingpraktijken. En daar zijn niet heel veel telefoons voor nodig: er bestaan speciale doosjes waarin je meer dan 100 simkaarten tegelijk kwijt kunt. Ze zitten vast aan servers die op hun beurt weer duizenden simkaarten kunnen beheren. Het is dus met recht een farm te noemen, want er wordt behoorlijk grootschalig gewerkt, en waarschijnlijk dus ook grootschalig geoogst. Tot dit soort momenten, wanneer ze worden opgerold.