Je krijgt van je provider een berichtje dat je kunt verlengen. Leuk! Misschien ga je, omdat je dat nu eenmaal zo gewend bent, meteen op zoek naar een mooi nieuw toestel. Maar is een Sim Only niet eigenlijk iets beter? Dit is waarom een Sim Only-abonnement een goede keuze is.

Een Sim Only betekent dat je alleen een simkaart krijgt (met daarop een nieuw nummer of je oude nummer). Die steek je in je telefoon en je kunt dan bellen, sms’en en internetten voor een vast bedrag per maand (tenzij je meer gebruikt). Vroeger waren veel telefoons nog gesimlockt, maar dat komt eigenlijk niet meer voor, waardoor je simkaarten van alle providers kunt gebruiken in je toestel.

Geen BKR-registratie

Een nieuw toestel is natuurlijk tof, want daar kunnen weer mooiere foto’s mee worden gemaakt, naast dat het andere upgrades biedt. Echter, zo’n telefoon is niet gratis. Het levert je een BKR-registratie op wanneer je een lening aangaat van langer dan 1 maand, voor tenminste 250 euro. De meeste telefoons zijn aanzienlijk meer dan 250 euro. Wil je bijvoorbeeld een hypotheek afsluiten, dan wordt er naar je BKR-registratie gekeken en kan zelfs een relatief klein bedrag voor een telefoon roet in het eten gooien. Een goede reden om voor Sim Only te kiezen dus.

Een lager maandbedrag

Die toestelprijs kun je natuurlijk in een keer betalen, maar vaak kiezen mensen ervoor er elke maand een beetje van te betalen. Dat zorgt voor een veel hoger maandbedrag. Een Sim Only betekent dat je alleen betaalt voor wat je belt en internet, waardoor je maandbedrag lager is dan wanneer daar nog eens toestelkosten bovenop komen. Bovendien: als er iets met je toestel gebeurt, dan heb je niet dat je nog een jaar betaalt voor iets wat je niet meer hebt.

Veel meer keuze

Wil je een toestel bij je abonnement, dan heb je meestal een kleinere keuze in aanbieders dan wanneer je voor een Sim Only gaat. De meeste providers vallen onder de paraplu van een grotere provider zoals KPN, Odido of Vodafone, waardoor je kunt rekenen op een goede dekking. Je hebt providers voor 50+ers, voor mensen die vooral heel goedkoop willen bellen en meer, dus je kunt met een Sim Only makkelijk een provider vinden die bij je past.

Een duurzame oplossing

De beste reden om voor een Sim Only te gaan is dat het een stuk duurzamer is. Je smartphone gaat niet een jaar of twee jaar mee, maar veel langer. Er is een aantal budgettoestellen dat niet zo lang wordt ondersteund qua softwareupdates, maar doorgaans kun je bij de meeste toestellen wel op 4 jaar aan beveiligingsupdates rekenen. Daardoor kun je nog lang met je smartphone vooruit en dat is een aanzienlijk duurzamere keuze dan wanneer je elke keer voor een nieuw toestel gaat. En zeg nou eerlijk: is het verschil tussen je huidige toestel en een nieuw exemplaar echt zo groot? Kies, al is het maar een jaartje, eens voor een Sim Only: je zal merken dat daar helemaal niks mis mee is en je telefoon je echt nog wel een jaartje bijstaat.