​Een sim only abonnement uitzoeken? Hier moet je op letten

Vroeger was het zo dat je bij een mobiel abonnement een “gratis” telefoon kreeg. Dat staat tussen aanhalingstekens, omdat de telefoon natuurlijk helemaal niet gratis was. De kosten die je per maand aan de provider betaalde waren inclusief de aflossing voor het toestel.



De providers mogen het niet meer op deze manier aanbieden, dus iedereen heeft tegenwoordig een sim only abonnement. Het is daarnaast nog wel mogelijk om een toestel via de provider aan te schaffen. Dat kan aan de hand van een koop op afbetaling, wat in feite dus een lening is. Wanneer de waarde van de lening hoger dan 250 euro is, zal deze worden geregistreerd bij het BKR. Door het op deze manier aan te bieden is het voor de consument duidelijker hoe de kosten zijn opgebouwd. Dat is natuurlijk een goede ontwikkeling.

Je hoeft als consument natuurlijk geen toestel op afbetaling te kopen via de provider. Je kunt er ook voor kiezen om een los toestel te kopen via een webwinkel of bijvoorbeeld een refurbished toestel wat nog in prima conditie is. Ben jij van plan om binnenkort een nieuw sim only abonnement af te sluiten? We geven je hieronder enkele tips om het beste abonnement voor jouw situatie uit te zoeken.

Hoeveel belminuten en data heb je nodig?

Het is aan te raden om een goed beeld te creëren van je verbruik, zowel op het gebied van belminuten als op het gebied van data. Is de bundel die je nu hebt bij je huidige provider te laag? Of heb je juist een veel te grote bundel? Wanneer je vaak over je bundel heen gaat moet je bijbetalen. Maar als je altijd ver onder je bundel blijft, betaal je eigenlijk altijd te veel. Maak dan ook een goede inventarisatie van je huidige verbruik en gebruik dat om een goede vergelijking te maken tussen de aanbiedingen van gebruikers.

Budget sim only aanbieders vaak voordeliger

Tijdens het vergelijken van de abonnement kan het je opvallen dat er diverse budget sim only aanbieders zijn. Deze aanbieders hebben doorgaans de meest voordelige deals. Vaak zit er bij deze budget aanbieders een verschil in het service niveau dat ze bieden in vergelijking met de grotere providers zoals KPN & Vodafone. Als je geen problemen hebt met het verschil in service, kan het voordelig uitpakken om voor een budget aanbieder te kiezen. Dat kan op jaarbasis flink wat geld schelen!

Nummerbehoud is altijd mogelijk

Wanneer je wilt overstappen van provider is het wel zo gemakkelijk als je jouw huidige telefoonnummer kunt behouden. Bij alle providers is dit mogelijk. Zo weet je zeker dat je bereikbaar blijft voor vrienden en familie.

[Fotocredits - justyle © Adobe Stock]