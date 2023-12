​5 redenen om voor een zakelijk sim only-abonnement te kiezen

Mag je van je werkgever een nieuwe telefoon uitzoeken, of ben je zelf een werkgever en kijk je naar wat de beste manier is om te zorgen dat je staf bereikbaar is? Denk dan misschien niet meteen in toestellen, maar juist in connectiviteit. Het is namelijk helemaal niet altijd nodig om voor abonnementen met toestellen te kiezen. We geven je vijf redenen om voor een zakelijk sim only-abonnement te gaan.



Je privételefoon is fantastisch

Het was vroeger altijd iets dat zelfs vermeld stond in vacatures: als je deze baan krijgt, dan krijg je ook een telefoon van de zaak. Inmiddels is dat helemaal niet meer zo interessant: privé kies je immers echt de telefoon die bij je past en die gebruik je dan ook graag. Bovendien is het voor veel mensen juist heel vervelend om steeds met twee telefoons te maken te hebben, in plaats van één: smartphones gaan immers niet bepaald drie weken mee op één batterijlading. Als je heel erg blij bent met je eigen telefoon, waarom zou je er dan nog een bij willen? Vaak bieden smartphones dual-sim aan, waardoor je er twee simkaarten in kwijt kunt en je het toestel dus privé en zakelijk moet kunnen gebruiken.

Telefoons worden steeds langer ondersteund

Zijn er wel zakelijke toestellen in omloop in je bedrijf, dan merk je dat je die veel minder vaak hoeft te vernieuwen: telefoons worden nu eenmaal langer voorzien van updates, mede door inspanningen rondom duurzaamheid. Hoe langer je kunt rekenen op beveiligingsupdates en besturingssysteemupdates, hoe langer je met een toestel kunt doen. Je hoeft dus niet vaak de toestellen te vernieuwen, dat doen ze zelf van “binnen” namelijk al.

Het is goedkoper

Zeker gezien de regels die gelden rondom BKR-registraties is het beter om een sim only te nemen dan een abonnement met toestel. Telefoons zijn duur in aanschaf en we zien bij veel merken dat de prijzen de laatste tijd omhoog zijn gegaan. Het is dus veel goedkoper om een sim only te kiezen, die in aanschaf vaak niks kosten, behalve uiteraard de maandelijkse abonnementskosten waarbij uiteraard als tegenprestatie connectiviteit op vele manieren wordt geleverd.

Je wil zakelijk nergens aan vastzitten

Misschien werk je veel met freelancers of wil je simpelweg niet een enorme inventaris hoeven bij te houden: als je zakelijk niet wil vastzitten aan toestellen die bij iedereen aanwezig zijn, dan kun je beter kiezen voor een BYOD-regel. Laat je personeel hun eigen toestellen gebruiken, maar biedt ze wel een simkaart waarmee ze dus wel kunnen bellen en kunnen internetten, bijvoorbeeld. Je werknemer ‘levert’ het toestel, en jouw tegenprestatie is dan dat hij of zij op het zakelijke abonnement ook privé kan appen en internetten.

Je wil binnenkort een nieuwe ‘vloot’ telefoons aanschaffen

Wil je je nog niet vastleggen op een toestel omdat je wacht op de nieuwe Samsung S24? Als je binnenkort een nieuwe collectie telefoons wil aanschaffen, dan is het niet verstandig om nu nog hier en daar voor wat nieuwe toestellen met abonnement te gaan. Je kunt dan beter kiezen voor een sim only-abonnement. Dan kies je later het moderne toestel dat goed bij je werknemers past, precies wanneer iedereen wel toe is aan een nieuwe.