​Waarom een telefoon met abonnement anno 2023 nog steeds handig is

Sinds we in mei 2017 een BKR-registratie op telefoons krijgen die meer dan 250 euro kosten, zijn sommige mensen wat minder happig geworden op het aanschaffen van een telefoontoestel bij hun abonnement. Dat is jammer, want je kunt nog steeds in combinatie met een abonnement een goede deal krijgen.



iPhone 14 met abonnement

Het verschil wanneer je bijvoorbeeld een iPhone 14 met abonnement koopt via een provider koopt is vaak enorm groot met wat het toestel los kost. Los betaal je vaak de adviesprijs zoals die werd aangekondigd bij de onthulling van de telefoon, maar bij providers betaal je vaak een stuk minder. Het scheelt vaak honderden euro’s. De reden dat dat zo is, heeft alles te maken met volume. Een telefoonwinkel koopt natuurlijk in bulk toestellen in en dat betekent dat het een korting kan krijgen. Die korting zorgt er weer voor dat klanten liever naar die winkel gaan, waardoor er meer verkopen zijn en zo heb je een mooi cirkeltje.

Daarnaast zijn er ook vaak interessante extra’s te krijgen bij je abonnement en toestel. Zo worden er vaak inruilkortingen gegeven of krijg je er een gadget bij, zoals een draadloze oplader of Bluetooth-oordopjes om muziek te luisteren. Dat zijn natuurlijk mooie lokkertjes waardoor je nog eerder tot aankoop overgaat. Zeker in combinatie met een abonnement weet zo’n aanbieder dat je maandenlang, zo niet jarenlang, vastzit aan de provider en dat die dus elke maand geld aan je kan verdienen voor een vrij lange periode. Logisch dus dat het toestellen met korting verkoopt: het verdient ook wel weer bij aan abonnementskosten.

Abonnement met telefoon

Een toestel met abonnement kan ook fijn zijn als je even wat krap bij kas zit: als je wel een vast inkomen hebt, maar geen 1.000 euro op je spaarrekening en als je wel per se een telefoon van zo’n bedrag wil hebben. Hoewel het zeker beter is om te wachten tot je het geld bij elkaar hebt, is het natuurlijk aan jou om te bepalen of je daar ook voor kiest. Het is een optie om je toestel af te betalen binnen je abonnement. Op die manier ben je er elke maand een beetje geld aan kwijt, in plaats van dat je in één keer die smak geld nodig hebt. Maar let er dus wel op dat je een BKR-registratie krijgt als je toestel meer dan 250 euro kost. Dat is geen ramp, maar wel iets om rekening mee te houden wanneer je een lening aan wil gaan voor iets anders.

Zeker als je telefoon stuk is of gestolen, dan heb je een nieuw toestel nodig: het is dan slim om te kijken naar een telefoon-met-abonnement-combinatie. Veel mensen doen dat, en na twee jaar houden ze hun toestel aan (die gaat immers wel langer mee dan dat) en nemen ze nog een of twee jaar een Sim Only-abonnement. Elk jaar een abonnement met telefoon nemen dat was vroeger toen de innovaties binnen de telefonie elkaar rap opvolgden voor veel mensen heel standaard, maar inmiddels is er gewerkt aan de duurzaamheid van telefoons en zie je dat mensen wat langer proberen te doen met hun toestel.

Maar, als je een nieuw toestel nodig hebt, dan is een abonnement-met-toestel-combi waarschijnlijk het meest goedkoop, tenzij je voor een tweedehands gaat uiteraard. Nog steeds is via een provider of telefoonwinkel een toestel kopen het meest voordelig, al moet je dus wel in de smiezen hebben dat daar mogelijk wel een BKR-registratie tegenover staat.