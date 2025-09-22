Datingfraude: Zo zie je of iemand op Tinder je probeert te catfishen

Lekker swipen en kletsen op Bumble, Tinder, Hinge of een andere datingapp? Heel gezellig, maar bedenk wel goed of je wel met iemand te maken hebt die het beste met je voor heeft. Ook als je niet met een Yahooboy te maken heeft die je duizenden euro’s afhandig probeert te maken, kun je alsnog flink worden opgelicht op datingapps. We geven je voorbeelden en tips van hoe je dat herkent.

Fraudeurs op datingapps

In Nederland waren er in 2023 bijna 500 mensen die melding bij de Fraudehelpdesk deden van datingfraude, waarvan ongeveer de helft financiële schade ondervond aan hun onderonsje. Het schadebedrag was daarbij schrikbarend hoog en liep in de miljoenen.

Maar ook als je niet per se iemand bent die snel geld zou overmaken naar een ander, dan kun je toch met een kwaadwillende te maken krijgen op de Tinders en Bumbles van deze wereld. Zo herken je of iemand echt is wie hij of zij zegt te zijn, of dat je je tijd -en misschien wel je geld- verkwist.

Een te mooie profielfoto

Natuurlijk kunnen er zeker heel knappe mensen op datingapps staan, naast dat veel mensen er wel een Snapchat-filtertje op loslaten, maar je ziet soms aan een profielfoto dat hij simpelweg te perfect is. Lijkt het net een stockfoto of zijn alle foto’s in dezelfde stijl en zijn het er maar weinig, dan heb je mogelijk met iemand te maken die niet op die foto’s staat.

Wat ook kan helpen is in Google Afbeeldingen een reverse image search doen, waarmee je kunt zien of die foto vaker op het internet voorbij komt (en waar zoal). De profielfoto is op veel datingapps het eerst wat je ziet, maar het is sowieso een van de grootste aanwijzingen dat iemand je catfisht.