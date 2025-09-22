Datingfraude: Zo zie je of iemand op Tinder je probeert te catfishen

Lekker swipen en kletsen op Bumble, Tinder, Hinge of een andere datingapp? Heel gezellig, maar bedenk wel goed of je wel met iemand te maken hebt die het beste met je voor heeft. Ook als je niet met een Yahooboy te maken heeft die je duizenden euro’s afhandig probeert te maken, kun je alsnog flink worden opgelicht op datingapps. We geven je voorbeelden en tips van hoe je dat herkent.
In Nederland waren er in 2023 bijna 500 mensen die melding bij de Fraudehelpdesk deden van datingfraude, waarvan ongeveer de helft financiële schade ondervond aan hun onderonsje. Het schadebedrag was daarbij schrikbarend hoog en liep in de miljoenen.
Maar ook als je niet per se iemand bent die snel geld zou overmaken naar een ander, dan kun je toch met een kwaadwillende te maken krijgen op de Tinders en Bumbles van deze wereld. Zo herken je of iemand echt is wie hij of zij zegt te zijn, of dat je je tijd -en misschien wel je geld- verkwist.
Natuurlijk kunnen er zeker heel knappe mensen op datingapps staan, naast dat veel mensen er wel een Snapchat-filtertje op loslaten, maar je ziet soms aan een profielfoto dat hij simpelweg te perfect is. Lijkt het net een stockfoto of zijn alle foto’s in dezelfde stijl en zijn het er maar weinig, dan heb je mogelijk met iemand te maken die niet op die foto’s staat.
Wat ook kan helpen is in Google Afbeeldingen een reverse image search doen, waarmee je kunt zien of die foto vaker op het internet voorbij komt (en waar zoal). De profielfoto is op veel datingapps het eerst wat je ziet, maar het is sowieso een van de grootste aanwijzingen dat iemand je catfisht.
Sommige mensen vinden lovebombing heel fijn, zeker mensen die net uit een nogal nare relatie komen of zichzelf erg eenzaam voelen. Een oplichter zal je overladen met complimenten en -effectiever nog- aandacht. Hij of zij lijkt helemaal van je in de ban te zijn en het duurt dan ook niet lang voor het L-woord voorbij komt.
Misschien vind je het wat snel gaan: dat is vaak een eerste teken dat het niet pluis is. Houd er echter wel rekening mee dat er ook mensen zijn die gewoon zo zijn, of die gewoon echt stapelverliefd zijn. Maar zeker als het wel erg fanatiek is, dan is het -helaas- toch goed om kritisch naar iemand te blijven kijken.
Heb je alle aandacht, maar niet precies zoals je wil? Kortom: hoor je in tekst allemaal lieve woordjes, maar wil die persoon niet bellen om ze in het echt te zeggen? Het is misschien wat streng, maar we raden je aan het dan meteen af te kappen. Als je een tijdje hebt geprobeerd om met hem of haar te bellen, maar dat kan steeds niet, dan is er duidelijk iets niet aan de haak. Dat kan betekenen dat het een oplichter is, maar bijvoorbeeld ook dat je met een vreemdganger te maken hebt.
Als je daar niet op zit te wachten, dan kun je beter al vrij snel afkappen wat er gaande was met die persoon. Je kunt denken: die heeft vast belangst, maar als iemand je graag wil leren kennen en echt zo gek op je is, dan stapt hij of zij daar echt wel overheen of desnoods vindt hij of zij creatieve manieren om toch meer van zich te laten zien. En denk dan eventueel ook mee en vraag bijvoorbeeld om een foto waarop hij of zij vier vingers omhoog steekt.
Tinder heeft gewoon een webversie, dus ook als je niet de hele tijd op je telefoon wil typen, dan kun je je gesprek gewoon voortzetten in de browser op je computer. Er is dus niet heel veel reden om al snel naar een andere app over te stappen met je gesprek. Dringt iemand daar wel heel erg op aan, dan kan het zijn dat hij of zij de datingapp echt vervelend vindt, of dat hij of zij je wil gaan oplichten.
Datingfraude is in Nederland een groot probleem: er is dit jaar alleen al 4 miljoen euro verloren gegaan aan dit soort oplichters. Iets wat ze ook erg makkelijk wordt gemaakt door AI. Wees je daar bewust van: ook een foto waarop die leuke persoon speciaal voor jou vier vingers opsteekt, kan dus worden gemaakt met AI. Zelfs een stem kan compleet worden nagemaakt met kunstmatige intelligentie en vertaalmachines maken er zo een andere taal van, waardoor je niet eens zo 1-2-3 in de gaten hebt met wie je werkelijk te maken hebt.
Vroeger typte iemand nog heel gebrekkig Nederlands, maar dat hoeft dankzij AI niet meer. Probeer iemand dus liever snel te ontmoeten, en daarbij ook zijn sociale media en familie te leren kennen, ook al lijkt het alsof je dan zelf wat hard van stapel loopt: dat zijn wel manieren om in ieder geval iets verder te komen in je fraude-onderzoek. Helaas is het niet zo romantisch, maar wel absoluut nodig wanneer je je op datingapps begeeft.
Datingapps zelf proberen er ook wel wat aan te doen, zoals AI en machine learning te gebruiken om spammers en bots snel te ontdekken, net als het invoeren van ID-verificatie zodat iemand zich moet identificeren om gebruik te kunnen maken van een app. Ook kun je jezelf scherp houden door tv-programma’s te kijken als Kees van der Spek ontmaskert op Videoland of Love Con Revenge op Netflix, waarin voorbeelden voorbijkomen waarin het misging.
Het belangrijkste dat je er echter aan moet onthouden is dat je je niet hoeft te schamen: het is ontzettend moeilijk om een oplichter te ontmaskeren, zeker als hij of zij je ook zo goed kan laten voelen en je al lang naar iemand verlangde om er op die manier voor je te zijn. Niks mis mee, maar mocht het je overkomen, praat er dan over met iemand die dichtbij je staat, zodat jullie samen kunnen zoeken naar een oplossing die voor jou werkt.