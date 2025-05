Dating-app komt met nieuwe barriere tegen vreemdgangers

Vreemdgangers op Tinder

Het is wel goed om te weten dat dating in Japan toch wel degelijk heel anders in zijn werk gaat. Nederlanders zijn heel direct, terwijl flirten in Japan juist heel indirect is. Zelfs zeggen dat je iemand leuk vindt is al snel ngemakkelijk omdat het te direct zou zijn. In Nederland kan een relatie dan ook al snel ontstaan, terwijl het hele opbouwen van de relatie in Japan een veel serieuzere, langzamere aangelegenheid is.

Je moet iemand echt het hof maken en daarvoor je tijd nemen. Ook zijn de man/vrouw-rollen redelijk traditioneel en het zelfde geldt voor het huwelijk: in Japan is er een sterke druk om te trouwen bij mensen die 25 jaar of ouder zijn. Daten is dus een stuk serieuzer, waardoor zoiets belangrijk is in een dating app: iets wat in Nederland toch iets minder hevig speelt dan in Japan.

Wel heeft Tinder ervoor gekozen dat je ook in Nederland binnenkort je identiteitskaart of paspoort moet overleggen om te bewijzen dat jij het echt bent. Op die manier hoopt Tinder minder spammers op het platform te krijgen en dat de app vertrouwder en veiliger voelt. Wel kun je op Tinder door zelf goed op te letten snel een vreemdganger herkennen: ze hebben vaak een heel basic, soms vaag profiel zonder veel informatie of een duidelijke foto. Ze hebben ook vaak geen link met sociale media, ze zijn alleen online om specifieke tijden en ze lijken geen interesse te hebbben om echt af te spreken of zeggen op het laatste moment af.