Tinder ID-verificatie nu ook voor gebruikers in Nederland

Vandaag kondigt Tinder aan dat ze ID-verificatie gaat uitbreiden naar gebruikers in Nederland. Deze functie dient als extra stap voor gebruikers om de authenticiteit van profielen te bevestigen, waarbij de nadruk ligt op het checken van geboortedatum en het overeenkomen van foto’s. Tinder is van plan om het uitrollen van ID-verificatie tegen het einde van deze zomer af te ronden. De uitbreiding vindt ook plaats in ondermeer Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje.

Het proces van ID-verificatie

Het proces van verificatie vereist een videoselfie en een geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart (waar toegestaan). Voor verificatie controleert Tinder of de ID-kaart geldig is en aan de hand van de geboortedatum wordt gecontroleerd of de gebruiker ouder is dan 18 jaar. Als de gebruiker ook fotoverificatie uitvoert als onderdeel van hetzelfde verificatieproces, dan wordt ook gecontroleerd of het gezicht in de videoselfie overeenkomt met zowel de foto op de ID-kaart als ten minste één van de profielfoto’s van de gebruiker. De fotoverificatiefunctie is te vinden op de profielpagina in de app.

Veilig en vertrouwd

“Mensen willen zich veilig en vertrouwd voelen wanneer ze chatten met hun matches, en we zijn erg blij dat Tinder haar gebruikers deze extra optie geeft om te helpen bevestigen dat hun match de persoon in hun profiel is,” zegt Pamela Zaballa, CEO van NO MORE.

Gebruikers die alleen de fotoverificatie voltooien, ontvangen nu een badge met een blauwe camera-icoon en gebruikers die alleen de ID-verificatie voltooien, ontvangen een badge met een blauwe ID-icoon. Gebruikers die zowel de ID- als de fotoverificatie voltooien, krijgen het inmiddels bekende blauwe vinkje achter hun naam.

“We zijn er trots op dat we ID-verificatie kunnen uitbreiden naar meer Tinder-gebruikers in Europa. Ons doel is om van onze apps de veiligste en meest vertrouwde manier te maken om nieuwe mensen te ontmoeten. We ontwikkelen voortdurend onze tools om gebruikers te helpen vol zelfvertrouwen contact te maken, zowel online als in het echte leven. Gebaseerd op de positieve reacties op ID-verificatie in het Verenigd Koninkrijk, Australië en de Verenigde Staten, geloven we dat dit een waardevolle extra zekerheid zal toevoegen aan profielen op Tinder”, aldus Yoel Roth, Head of Trust and Safety bij Match Group.