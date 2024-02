​Tinder gaat je waarschuwen als je ongepaste dingen zegt

Terwijl Bumble net bekend heeft gemaakt dat het AI gaat inzetten om nep-accounts op te sporen, heeft Tinder duidelijk een heel andere richting gekozen. Het wil dat gebruikers een beetje normaler met elkaar praten en komt daardoor met een nieuwe bot. Eentje die waarschuwt wanneer je iets ongepasts gaat zeggen. Ook dat maakt gebruik van machine learning.

Er zit een vrouw duchtig te swipen op de trein. Mijn opmerking "Stop maar met zoeken, ik zit niet op Tinder." was blijkbaar ongepast. — senorwauters 2.0 (@senorwauters) February 26, 2014

Ongepaste berichten op Tinder Het lijkt bijna een 1 april-grap, ware het niet dat het blijkbaar echt nodig is. Er zat eerder al een bot op Tinder die agressieve of grensoverschrijdende taal aanpakte, namelijk door de verzender een berichtje te sturen van ‘hey, weet je het zeker?’ en de ontvanger na ontvangst extra mogelijkheden te geven om het te rapporteren. Nu gaat het een stapje verder, want zelfs als je van plan bent om iets te zeggen dat ongepast is, tikt Tinder je op de vingers. Hamvraag is hierbij natuurlijk: wat is ongepast? Immers zijn veel flirterige dingen die mensen zeggen ook vaak wel op het randje. Is flirten niet hier en daar een beetje ongepast zijn? Tinder heeft het in ieder geval over drie categorieën: authenticiteit, respect en inclusiviteit. Ook zou het vooral gaan om mensen tussen de 18 en 25, die vaak wat extra hulp kunnen gebruiken omdat ze minder ervaren zijn met online daten. Toch heeft het ook wel wat te maken met wat Bumble nu met AI doet: het wil graag het nadoen van iemand anders en het faken van iemand anders bestrijden. Ook valt het bewust lastig vallen van mensen hieronder. Je krijgt een waarschuwing als je je zo gedraagt en krijgt de mogelijkheid om je gedrag aan te passen. Echter staat die waarschuwing wel voor altijd in je inbox: je kunt hem niet verwijderen.

Tinder als helikopterouder Nu ziet verder behalve jij niemand je inbox, dus zo erg is dat niet, maar het is wel een extra soort waarschuwing: elke keer dat jij naar je inbox gaat, zie je immers weer dat je wel eens de fout in bent gegaan. Tenminste, als die kans krijgt: als mensen vaker dit soort gedrag vertonen en waarschuwingen krijgen, dan wordt hun profiel verwijderd. Tinder geeft geen voorbeelden van wat dan wel of niet door de beugel kan, dus dat zullen mensen vanzelf merken aan de waarschuwing die ze krijgen. Het is een verregaande optie van Tinder, maar het zijn nog geen Chinese praktijken waarbij er een waarschuwingsicoon op je openbare profiel komt te staan. Toch zullen er zeker gebruikers zijn die er niet op zitten te wachten en het misschien zelfs wat belerend vinden. Er wordt vaak al niet positief gedacht over iemand die meeleest in je gesprekken, ook niet als dat een bot is. En zeker niet als daar represailles uit kunnen voortkomen. Tegelijkertijd is de werkelijkheid dat het blijkbaar zodanig uit de hand loopt, dat dit soort implementaties nodig zijn. Niet voor niets kwam het recent nog met de optie om lang op een negatief bericht te drukken en het te rapporteren, plus een incognito-modus.

Kijk, dit heb ik dan ook nog niet eerder gezien op #Tinder Ze doen wel heel serieus.

“Mogelijk ongepast taalgebruik” Hahaha, gaat om lichaamslengte he pic.twitter.com/d2ZAUzgj9d — Olga (@NaalAglo) October 30, 2022

Tinder-cijfers Tinder is nog steeds de meestgebruikte dating-app ter wereld en is meer dan 530 miljoen keer gedownload. Dat het nu met hulp komt voor vooral 18 tot 25-jarigen is niet vreemd: online dating is inderdaad wat nieuwer voor die groep, naast dat ook nog eens de helft van de gebruikers tot die leeftijdscategorie behoort. Tinder doet geen uitspraken over hoeveel gebruikers het in Nederland heeft. Wel zijn er schattingen dat 2 miljoen Nederlanders een Tinder-account hebben, of recent hebben gehad.