​Tinder in 2023: we houden van anime en.. delulu

Spotify heeft Wrapped, een persoonlijk lijstje met jouw jaar op het platform, maar Tinder heeft Tinder’s Year in Swipe, waarin het in het algemeen uitspraken doet over hoe het jaar wereldwijd op het platform is geweest. Er blijken toch wat aparte trends te zijn geweest, zoals ‘delulu’ en de ‘on’-emoji. Dit is hoe dat werkelijk zit.

De datingapp ziet ook dat mensen niet meer zo gefocust zijn op de lange termijn. Het idee van ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’ blijkt meer naar de achtergrond te gaan. Wereldwijd blijken mensen ook gewoon te daten voor het verhaal en dat is in Nederland niet anders. Het gaat om de ervaring, niet om het vinden van iemand om mee naar het altaar te lopen. Gek genoeg is dat eigenlijk een positieve manier om ernaar te kijken, want zo is een date die misschien zelfs wel tegenviel, toch een leuk verhaal voor later.

In Tinder’s Year in Swipe is gekeken naar de profielen van Tinderaars tussen 1 januari en 1 oktober. Hieruit blijkt dat er aardig wat buzzwords rondzingen op de dating-app: delulu, main character energy en always on bijvoorbeeld. Volgens Tinder heeft die main character energy alles te maken met het focussen op de ervaringen en herinneringen tijdens de date en minder het eindresultaat van zo’n date. Kortom, alsof je naar een film kijkt vanuit het perspectief van het hoofdpersonage.

Conventionele relatienormen de deur uit

We leven nu dan ook wel in een maatschappij waarin heel vaststaande ideeën over relaties veranderen. Veel jongeren denken toch anders over de conventionele dating- en relatienormen (69 procent van de Gen Z’ers, volgens onderzoek in Engelssprekende landen). Dat past ook wel bij de vraagstukken die er nu zijn rondom hoe je je identificeert: logisch dat daaruit ook vraagtekens voortvloeien over hoe je een relatie wil noemen of wil ervaren. Zelfontwikkeling blijkt vooral van belang te zijn, in plaats van naarstig op zoek te zijn naar dat dekseltje voor op het potje.

Tinder laat weten dat de ‘always on’-emoji de emoji van het jaar is geworden. Deze emoji toont een paarse pijl die twee kanten op wijst met daaronder het woord on!. Iets wat je bijvoorbeeld zegt als je denkt: wij voelen elkaar wel, laten we de volgende stap nemen. Het is ook iets wat je op je profiel zet, dus niet alleen privé tegen iemand zegt, om te laten zien dat je positief en open in het leven staat. Een andere opvallende trend is ‘delulu’, wat refereert aan ‘delusional’, dat idee dat je zo gek op iemand bent dat je alles door een roze bril bekijkt, een soort fantasiewereld. Het schijnt uit de -ook immens populaire- K-pop-scene te komen, waarbij mensen bekritiseerd werden omdat ze alles over ‘hun’ celebs geloofden. In het daten betekent het vooral dat je moet oppassen voor het dromen en fantaseren (de delulu van het daten) en dat je toch ook bewust moet zijn om red flags te kunnen zien. Niet alleen in de ander, ook in jezelf.