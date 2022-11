Opmerkelijk: Nederlanders daten graag in een museum

Tinder zegt dat Nederlanders graag op date gaan in een museum. Het is na een drankje doen de meest populaire activiteit om te doen op een date. Dat is niet het enige opvallende aan de date-inzichten over de swipende Nederlander.

Daten voor Nederlanders

Ook is de situationship uitgegroeid tot een officiële relatiestatus. Jongvolwassenen zien dit soort relaties, die meer zijn dan een alleen seks maar ook weer niet zover zijn dat je hem of haar aan je ouders voorstelt, als een echte relatiestatus. Het schijnt een goede manier te zijn om zonder druk een serieuzere relatie te ontwikkelen. Of het gewoon lekker te houden bij de situationship.

We blijken als Nederlanders qua daten dus graag een drankje te doen of een museum te bezoeken, maar we blijken ook graag te gaan picknicken. Het lijkt nogal risicovol met het weer in ons land (en wie maakt wat?), maar toch is het voor veel mensen een goede manier om elkaar ongedwongen te leren kennen. Een diner? Dat blijkt een te groot commitment (of misschien te duur), naast de ongemakkelijkheid over wie er betaalt.