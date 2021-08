​Datingapp Bumble komt met trauma-ondersteuning

Dating is wat ingewikkelder geworden sinds corona, maar gelukkig kunnen we weer de terrassen op. Of je nu Tinder, Grindr, Badoo of Bumble gebruikt, je moet altijd rekening houden met jouw veiligheid en die van een ander. Er zijn mensen die dat juist niet doen, waardoor je enorm getraumatiseerd kunt raken van een date die eigenlijk heel leuk had moeten zijn. Bumble komt daarom met trauma-ondersteuning.

Zorgen voor je veiligheid Het komt niet vaak voor bij datingapps en meestal laten deze apps het ook aan jou om te zorgen voor jouw veiligheid en die van je date, maar Bumble heeft stappen genomen om zijn daters te helpen. Het introduceert trauma-ondersteuning voor iedereen die iets naars heeft meegemaakt. Het werkt hiervoor samen met Bloom, een ondersteuningswebsite voor mensen met psychische problemen of vraagstukken. Bloom is zelfs specifiek voor mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt, al zijn er ook cursussen te volgen over het omgaan met angst of grenzen stellen. De dienst komt later dit jaar naar de app. Het maakt volgens Bumble overigens niet uit waardoor je seksueel trauma hebt opgelopen: het is niet een dienst die per se is gemaakt door mensen die een vervelende situatie hebben meegemaakt tijdens een Bumble-date. In eerste instantie is de dienst wel vooral bedoeld voor mensen die op een Bumble-date iets naars hebben meegemaakt.

Beter voorkomen dan... Het is een interessante zet van Bumble, dat wel een gevolg lijkt te willen verzachten, maar niet de oorzaak te willen bestrijden. Het is vaak erg moeilijk om een kwaadwillende geblokkeerd te krijgen op dating apps (niet alleen Bumble), waardoor het makkelijk voor deze mensen is om meer slachtoffers te maken. Het zou goed zijn als datingapps ook hier meer moeite voor deden, hoe ingewikkeld dit soort situaties ook kunnen liggen. Bumble-gebruikers kunnen straks naast die Bloom-cursussen ook zes therapiesessies krijgen. Als iemand rapporteert bij Bumble dat hij of zij is lastiggevallen, dan ontvangen ze een code voor de gratis versie van Bloom die speciaal is gemaakt voor Bumble-gebruikers. Bloom werkt veel met ervaringsdeskundigen. Zo zegt Bloom: "Ondanks dat iemand iets heftigs heeft meegemaakt en dat niet betekent dat iemand een expert is op alle gebieden van trauma en misbruik, vinden we dat de ervaring van misbruik en seksueel geweld meer empathie en gedeeld begrip toevoegt."

Bang door en voor daten Juist daten kan na een vervelende situatie moeilijk zijn om op te pakken, omdat het vaak met veel onbekende zaken te maken heeft: je moet bijvoorbeeld naar een kroeg die je niet kent, in een stad waar je niet bekend bent en je ontmoet iemand waarvan je ook eigenlijk niet weet wat voor vlees je echt in de kuip hebt. Omdat je nu eenmaal niet altijd je moeder of je vriend(inn)en kunt meenemen naar een date, kun je je dan extra eenzaam gaan voelen. De cursussen bij Bloom moeten je meer handvatten geven om weer zekerder van jezelf te zijn.