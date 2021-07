Daten via een app of site? De kans op succes is helaas maar klein

Bijna alle vrijgezellen hebben weleens een date online leren kennen. Via apps als happn, Tinder of Bumble bijvoorbeeld. Het is een lekker laagdrempelige manier om een date te scoren. Toch blijken de platforms niet heel succesvol te zijn, zo meldt de Consumentenbond. Bovendien moet je al snel betalen om toegang te krijgen tot handige functies. Er werd onderzoek gedaan naar 15 veelgebruikte datingsites- en apps en ook gebruikers ervan werden ondervraagd. 15% van de respondenten vond een relatie, 41% acht de kans heel klein dat ze via een datingplatform een vaste relatie vinden. Weinig kandidaten voldoen namelijk aan het opgegeven profiel, zo vertellen de gebruikers. Ook zijn er veel twijfels over de echtheid van profielen. Niet gek, want in de datingzee zwemmen veel castfishes.

Duur daten

Daten kan al duur uitpakken nog voordat je met iemand weg bent geweest. De prijs van een abonnement bij een datingplatform kan zelfs oplopen tot €79,90 per maand voor een lidmaatschap van 6 maanden. Een profiel aanmaken is bij de meeste datingapps- en sites gratis, maar daar kun je vaak maar weinig mee. Ondervraagden zijn vooral met dit aspect niet blij, zo meldt de consumentenbond. Bijna een derde is ontevreden over de prijs-kwaliteitverhouding.

De kosten van abonnementen zijn helaas ook niet altijd even helder. Soms zijn die zelfs nergens te vinden en krijg je pas meer informatie als je een profiel hebt aangemaakt. Als je vooraf wel wilt weten waar je aan toe bent kun je terecht bij E-matching en Pepper. Op die sites zijn de abonnementsvormen en prijzen en voorwaarden wel eenvoudig te vinden.

Nederlanders voorzichtig in daten na de pandemie

Een ander onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Kaspersky. Zij keken naar de rol van datingapps en de huidige stand van zaken op het gebied van technologie en relatie. De coronamaatregelen zijn inmiddels versoepeld, wat het ontmoeten van nieuwe mensen en daten gemakkelijker maakt. Uit het onderzoek van Kaspersky blijkt dat consumenten zich nog steeds heel bewust zijn van hun gezondheid en persoonlijke veiligheid tijdens het daten. Iets meer dan 4 op de 10 Nederlanders spreekt liever alleen met iemand af als de ander is gevaccineerd of antistoffen heeft. Het aantal offline ontmoetingen met matches is sowieso flink afgenomen sinds het begin van de pandemie: 29 procent geeft er de voorkeur aan om elkaar alleen online te ontmoeten.

Eerst videobellen

Het is misschien helemaal geen gek idee om eerst eens te videobellen voordat je een date met iemand in levenden lijve aangaat. Volgens het onderzoek geven veel mensen de voorkeur aan een eerste online ontmoeting (72 procent). En dat komt niet alleen door de pandemie, soms voelen daters zich onveilig. Het kan dan zeker verschil maken als je iemand al eens online hebt gezien en gesproken.