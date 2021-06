Lang leve de liefde versus First Dates: wat maakt datingshows zo leuk?

Datingprogramma's zijn bijzonder vermakelijk om naar te kijken. Of het nu gaat om zenuwachtige dates in een restaurant zoals bij First Dates het geval is, of het ongemakkelijke en soms ongepaste daten in Temptation Island. We kijken er massaal naar. Met plaatsvervangende schaamte af en toe, maar dat is ook weer het mooie aan datingprogramma's. Lang leve de liefde is zo'n voorbeeld. 2 singles gaan niet alleen daten, maar meteen samenwonen. Elke dag moeten ze beslissen of ze nog een dag langer blijven. Iedereen die het programma ooit heeft gezien weet dat het vol opzienbarende uitspraken zit, want samenwonen met een wildvreemde is gek. Zeker als je nog moet ontdekken of er daarnaast ook liefde in het spel is.

Lang leve de liefde versus First Dates

Beide 'blind' datingprogramma's scoren goed en er staan nog steeds nieuwe seizoenen gepland. Het is duidelijk dat Lang leve de liefde het een en ander heeft afgekeken van First Dates, maar het lijkt allemaal net een tikje extremer. Niet alleen omdat het concept van samenwonen heel anders is dan een diner, de deelnemers zijn vaak ook meer uitgesproken. En juist dat maakt het heerlijk om naar te kijken. Het ontbreekt aan Sergio en barman Victor, maar de ongemakkelijkheid is vaak nog veel groter dan tijdens een etentje in het First Dates restaurant. En er is geen barman of serveerster in de buurt om hen te redden.

Klikt het niet? Dan zit je nog steeds 24 uur op elkaars lip. Na maximaal 4 dagen is het daten voorbij. En we zien sommige deelnemers terugkeren in een volgende poging om de ware liefde te vinden. Kijkers kunnen zelf ook reageren op deelnemers waarmee zij op blind date willen. Bij First Dates zien we sommige deelnemers trouwens ook terugkeren.