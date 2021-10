​Vibe: voor mensen die het swipen écht zat zijn

Laten we eerlijk zijn, (online) daten is tegenwoordig niet super gemakkelijk. Zoals we weten is het vinden van liefde iets ingewikkelder dan een simpele swipe-beweging naar rechts (of links). Of je nu op zoek bent naar een snelle romance of juist “the real deal”, gooi daar nog een wereldwijde pandemie bovenop en het is duidelijk: daten anno 2021 is geen fluitje van een cent.



Tinder is inmiddels een beetje ouderwets, maar gelukkig zijn er nog veel meer vissen in de zee als het om dating apps gaat (en de liefde, natuurlijk). Zoals de meeste dingen in het leven, is er geen one-size-fits-all. Er zijn dating apps voor liefhebbers van het platteland, voor creatievelingen en er zijn zelfs exclusieve apps die lastiger blijken om in te komen dan de liefde zelf te vinden.

Een nieuwe app die ook opvalt is Vibe, een datingapp die volledig draait om je matchingscore. De mensen achter de app hebben een heel eigen matchingsysteem ontwikkeld waarmee je jouw interesses en voorkeuren kunt vergelijken met die van potentiële dates. Als je volledig anti-roken bent, dan is het niet handig om met iemand te zijn die regelmatig even naar buiten gaat om zijn of haar nicotinetekort weer aan te vullen.

Thrillseeker of huismus

Denk bijvoorbeeld ook aan belangrijkere vragen, want hoewel de kinderkwestie zeker niet altijd bij een eerste date aan bod komt, kan het wel enorm bepalend zijn. Als jij wel kinderen wilt maar hij of zij niet, dan is in principe die eerste date eigenlijk ook al niet meer nodig. Wat echter ook heel belangrijk is, dat is je karakter. Ben jij echt een thrillseeker die constant buiten en in actie is, dan is het niet handig om met iemand te zijn die liever binnen blijft om een boek te lezen.

Vibe geeft je per match een score tussen de 0 en de 100 procent, waaruit je kunt opmaken of jullie het mogelijk heel erg leuk gaan hebben samen. Natuurlijk zijn er altijd factoren waarmee een app geen rekening kan houden, zoals aantrekkingskracht of heel specifieke afknappers van mensen. De matchingscore is dus geen garantie dat het fantastisch wordt, maar naarmate het percentage hoger is, is uiteraard de kans ook groter dat je het wel naar je zin hebt.

Vaak als je een op datingapps een match hebt, dan begint er een vermoeiend proces. Als je namelijk te snel zegt dat je wilt afspreken, dan schrik je soms mensen af, maar praat je te lang, dan kom je soms in een soort rare praat-friendzone terecht waarbij een echte date er soms nooit meer van komt. Vibe wil mensen inspireren om meteen in actie te komen en dus niet alleen dat oneindige swipen, maar ook dat oneindige chatten te voorkomen.