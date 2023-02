​Je kunt nu incognito gaan op dating-app Tinder

Het is vandaag Safer Internet Day en dat betekent dat er veel aandacht is voor hoe je kunt zorgen dat je veilig blijft wanneer je je op apps of websites begeeft. Tinder doet er ook aan mee, namelijk door een incognitomogelijkheid te lanceren. Incognito op een dating-app: hoe werkt dat?

Incognito Incognito in een browser ken je waarschijnlijk wel: hierbij wordt je browse-activiteit niet lokaal opgeslagen. Websites kunnen nog wel je locatie zien, maar er wordt niet lokaal opgeslagen wat er in die internetsessie wordt bekeken (zowel qua geschiedenis, cookies als wat je op formulieren invult). Handig als je een computer met anderen gebruikt of op een school- of werkcomputer zit. Maar, hoe zit het dan bij Tinder, want dat gebruik je op je smartphone, die waarschijnlijk al alleen door jou wordt gebruikt. Het gaat hier anders: de incognitomodus laat je je hele profiel verbergen, waarbij hij wel zichtbaar blijft voor de personen die jij geliked hebt. Zo kun je bijvoorbeeld zorgen dat mensen je niet zien op Tinder, omdat je bijvoorbeeld iemand aan het daten bent. Tegelijkertijd hoef je in het prille begin van die relatie ook niet meteen je hele Tinder op te geven.

Controle over jouw profiel Maar het gaat vooral om het hebben van volledige controle: wie mag jou wel zien, en wie niet? Je hoeft dan niet meteen je hele profiel weg te doen of leuke gesprekken die je hebt achter je te laten. Kortom, incognito gaan is helemaal niet om je cookies of je data op een bepaald apparaat, het gaat om hoe zichtbaar jouw profiel is. Opvallend is wel dat het niet voor iedereen zomaar beschikbaar is, het is namelijk wel achter de betaalmuur die Tinder Plus heet. Deze vorm van online veiligheid is dus niet voor iedereen zomaar beschikbaar... Naast Incognito komt het ook met de mogelijkheid om een profiel te blokkeren. Je kunt al heel lang profielen blokkeren, maar dat is vaak nadat je iemand hebt gerapporteerd. Als je iemand niet wil rapporteren, maar ook liever niet tegenkomt als potentiële match, dan kun je de profielen blokkeren zonder dat hier verder meldingsconsequenties aan vastzitten. Handig als je bijvoorbeeld bepaalde familieleden, vrienden of collega’s liever niet tegenkomt.

Tinder Tot slot is er ook een nieuwe manier om berichten makkelijker te rapporteren, namelijk door ze lang in te drukken. Mocht je wel eens de melding hebben gezien ‘Weet je het zeker?’, wat vaak voorbij komt als Tinder denkt dat je iets wil gaan sturen dat niet door de beugel kan. Of juist ‘Vind je dit vervelend?’ wanneer iemand jou iets stuurt dat mogelijk als aanvallend of beledigend kan worden beschouwd: deze twee mogelijkheden worden geüpdatet. Er zijn nieuwe termen vastgesteld die ongepast kunnen zijn. Deze twee vragen zijn effectief gebleken, laat de dating-app weten: ongepast taalgebruik is meer dan 10 procent verminderd sinds die ‘weet je het zeker’-vraag er is. ‘Vind je dit vervelend’ is nog effectiever: daarbij is het melden van berichten met beledigende taal met 46 procent gestegen