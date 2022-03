Je Tinderdate natrekken: kan dat wel in Nederland?

Voordat je met iemand op date gaat, is de kans groot dat je even een achtergrondonderzoekje doet. Gewoon zelf, even kijken wat iemand nou precies op zijn profiel heeft staan, maar ook wat Google en social media over die persoon weten. Een beetje voor de veiligheid en een beetje om te kunnen nagaan of je geen andere dealbreakers tegenkomt op je Tinderdate. Maar even googlen is natuurlijk wel iets anders dan de politie bellen om te vragen of iemand een strafblad heeft.

Gestraft is gestraft Geen zorgen: in Nederland is het sowieso niet toegestaan om te weten te komen of iemand een strafblad heeft. Politie en justitie mogen deze gegevens niet verstrekken (behalve aan de persoon zelf). De reden hiervoor is uiteraard privacy, maar ook dat iemand al is gestraft voor zijn fout door de rechter of door de politie. Het zou immers niet eerlijk zijn als iemand de rest van zijn leven wordt gestraft voor iets waarvoor hij of zij al voor heeft moeten boeten. Toch introduceert Tinder wel een soortgelijke achtergrondcheckfunctie op het platform in de Verenigde Staten. Het gaat hierbij niet om een samenwerking tussen Tinder en de FBI, maar tussen Tinder en Garbo. Dit is een non-profitorganisatie die gespecialiseerd is in online onderzoek doen naar mensen. Je krijgt dus alleen informatie te weten die al openbaar is, aangaande gewelddadig of schadelijk gedrag.

Tinder en Garbo Dat is waar het grote verschil zit tussen Nederland en de Verenigde Staten: je kunt in de VS van de meest beroemde mensen hun mug shot vinden, omdat het systeem daar veel opener is. Je kunt het ook zelf opzoeken, door bijvoorbeeld naar de Staterecords-website te gaan. Zo kun je precies zien of iemand wel eens is gearresteerd en of iemand bijvoorbeeld zedendelinquent is. Garbo gaat daarbij nog een stap verder, omdat het nog beter weet waar je zoal informatie kunt vinden over wat mensen zoal hebben uitgespookt. Klinkt nogal overweldigend, maar het valt in de praktijk mee. Garbo deelt namelijk alleen informatie die relevant is voor je veiligheid. Drugsbezit of illegaal rondhangen wordt bijvoorbeeld niet meegenomen. Plus, wel zo belangrijk voor de privacy: telefoonnummers of huisadressen worden ook niet gedeeld. Een telefoonnummer heb je overigens mogelijk wel nodig om een zoekopdracht te starten, want waarschijnlijk is alleen een gebruikersnaam niet voldoende. Je zal je date dus wel even zijn of haar nummer moeten vragen. Willen Tinderaars in Amerika iemand laten natrekken, dan kost dat 2,50 dollar.

Natrekken in Nederland Is zoiets ook in Nederland denkbaar? Niet dus, maar wel zou Tinder in Nederland bijvoorbeeld een databank kunnen bijhouden van accounts of personen die bijvoorbeeld door andere mensen zijn gevlagd en waar het platform ook sancties tegen heeft genomen. Het enige probleem daarmee is dat er ook wel eens onterecht wordt gevlagd en dat het mogelijk in strijd is met mensen hun privacy. Je zou nog een sterrensysteem kunnen overwegen zoals op Uber, maar omdat Tinder toch over iets persoonlijkere dingen gaat, is ook dat waarschijnlijk geen goed idee. Hoe je dan toch zorgt dat je veilig blijft als je met een Tinder-match afspreekt? Dat is ten eerste door inderdaad zelf een check te doen. Uiteraard is niet alles wat op internet staat de waarheid en is ook zeker niet alles op internet te vinden, maar je kunt maar beter het zekere voor het onzekere nemen. Zorg ook dat je met een vriend(in) het telefoonnummer en de naam van je match deelt. Ook kun je overwegen om je locatiegegevens live te zetten op WhatsApp zodat je vriend(in) weet waar je uithangt. Mocht je voor je op date gaat toch twijfelen over iemand, of over iets specifieks dat iemand heeft gezegd: wees dan niet bang om af te zeggen. Vaak spreekt een voorgevoel al boekdelen. Plus: waar het meestal bij twijfel wél doen is, is dat als het om je veiligheid (maar ook simpelweg je tijd) gaat, toch beter om juist niet te doen.

Veiligheidscentrum Verder biedt het Veiligheidscentrum van Tinder in Nederland ook wel de nodige handigheden. Zo kun je bijvoorbeeld checken of iemand een geverifieerd account heeft (en de profielfoto’s kloppen met de echte persoon). Ook kun je een quiz doen over veilig online daten, een gids bekijken om veilig irl (in real life) te daten en vind je meer informatie over hoe je iemand kunt rapporteren en waarvoor. Hoewel er de laatste tijd veel nieuwe dingen naar Tinder in Amerika komen, heeft Tinder in Nederland sinds vandaag wel iets nieuws: Blind Date. Hierbij beantwoord je een vraag, zoals of je met iemand zou daten die rookte of niet van dieren houdt, en kun je chatten met iemand die ook dat antwoord heeft gegeven. Hoe meer je antwoord, hoe langer je kunt chatten, en uiteindelijk heb je de keuze om iemand van een (super)like te voorzien of toch maar links te swipen. Tijdens de hele chat zie je iemands profiel niet en zijn of haar foto is afgeschermd: vandaar het ‘Blind’ gedeelte.