Gerucht: Tinder komt met Swipe Party om vrienden te helpen swipen

Het zit nog in de geruchtenmolen, maar Tinder schijnt met een nieuwe functie te komen voor vrienden en vriendinnen: Swipe Party. Het is een functie waarbij je kunt swipen met je vrienden.

Populairste datingapp

Om dieper in Tinders Swipe Party te duiken, eerst wat achtergrondinformatie: Tinder is de meest gebruikte datingapp in Nederland. Het is de app die bekend werd omdat je foto’s (en profielen) van mensen naar links (nee) of rechts (ja) kunt swipen. Swipe je iemand naar rechts en die ander jou ook? Dan heb je een match en kun je met elkaar chatten. Het idee is dat uit jullie chatgesprek een afspraak in het echt volgt.

In principe gebruik je Tinder in je eentje, net als eigenlijk alle datingapps. Wel kun je profielen bijvoorbeeld met anderen delen via WhatsApp, mocht je iemand tegenkomen die je echt iets voor je beste vriend(in) vindt, of mocht je iemand tegenkomen die je kent en dat heel graag met je vriend(inn)en willen delen. Hoe het ook zij, Tinder heeft nooit heel veel mogelijkheden gehad voor vrienden of vriendengroepen.