Tinder te oppervlakkig? Nu niet meer: introduceert Blind Dates

Datingapp Tinder heeft nogal een imago: het zou te oppervlakkig zijn. Alles draait om gezichten kijken en die links of rechts swipen. Natuurlijk is het in de praktijk wel iets anders: je kunt iemands profiel lezen, kijken welke muziek hij of zij leuk vindt… maar uiteindelijk wil het oog ook wat, toch? Tinder denkt dat dat niet altijd het geval is en dat mensen ook wel eens een gokje willen wagen: het komt met Blind Date.

Tinder Blind Date Blind Date is precies wat je denkt dat het is: in dit geval leer je eerst iemand kennen op basis van de tekst, en dan pas krijg je te zien hoe iemand eruitziet. Een beetje het concept van Secret Duets: je komt vanalles over iemand te weten, behalve het uiterlijk. Het is in die zin dus niet helemaal zoals de oldschool blind date, waarbij je in een café gaat zitten en iemand aan komt lopen waarmee je dan een date hebt. Ditmaal ben je echt ‘blind’. Tinder meldt: “Blind Date is de nieuwste toevoeging aan de populaire reeks Fast Chat-functies op Tinder, allemaal ontworpen om leden te helpen sneller verbinding te maken door middel van leuke, innovatieve aanwijzingen en games. Leden kunnen elkaars profielen en foto's alleen bekijken als ze allebei na het chatten besluiten te matchen.”

Rustige manier van daten Tinder wil graag een ‘rustige manier’ bieden voor mensen om hun persoonlijkheid op de eerste plaats te zetten en een match te vinden waar ze echt bij passen. “De ervaring weerspiegelt de moderne datinggewoonten van Gen Z, die authenticiteit op prijs stelt, en ook gebruikmaakt van hun nostalgie uit de jaren 90 met een knipoog naar daten in een pre-smartphonewereld.” Bovendien schijnen mensen die van Blind Date gebruikmaken 40 procent meer matches te krijgen. Tinder omschrijft het al: “Dat toont de bereidheid van daters om te communiceren - en uiteindelijk te matchen - met iemand die ze in een andere setting misschien over het hoofd hadden gezien.” Zo kun je het omschrijven, maar iemand bij wie het glas altijd half leeg is zou zeggen dat die mensen waarschijnlijk gewoon geen goede foto’s op hun profiel hebben staan.

Slechte foto's Immers kan niet zozeer het uiterlijk, maar vooral de kwaliteit van de foto’s en de keuze in foto’s iemand erg nekken op het platform: foto’s met een hele vriendengroep waaruit totaal niet te halen is wie de Tinderaar is: niet zo’n succes. Evenals foto’s met gevangen vissen en gedrogeerde tijgers: ze doen het niet erg goed op Tinder. Binnen Blind Dates krijg je de kans om zinnen ; af te maken; door je voorkeuren in te vullen. Denk dan aan: “Ik doe ketchup op ___” “Het is oké om een shirt ___ keer te dragen zonder het te wassen”. Als je mensen op basis van deze antwoorden wil beoordelen, perfect: dan is Blind Date echt iets voor jou. Het idee is om het allemaal zo low key mogelijk te houden. In de komende weken wordt de optie verwacht in Tinder over de hele wereld, eerst zijn de Amerikanen deze week aan de beurt om op Blind Date te gaan.