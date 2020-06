Incognitomodus toch niet helemaal 'incognito' in Chrome?

Google heeft een claim van zo'n 5 miljard dollar in de US ontvangen voor het toch volgen van gebruikers die surfen in de zogenaamde incognito modus. Google heeft de privacy van mogelijk miljoenen gebruikers geschonden door toch gewoon het internetgebruik te blijven volgen terwijl de browsers in waren gesteld op de privé modus. Het gaat hierbij om gebruikers die sinds 1 juni 2016 over het internet hebben gesurft in "privé" modus.

De rechtszaak mikt op ten minste $5 miljard, waarbij Alphabet Inc wordt beschuldigd van het heimelijk verzamelen van informatie over wat mensen online bekijken en waar ze browsen, ondanks dat ze de incognitomodus van Google gebruiken.

Incognito modus of "privé browsen"

Google schrijft zelf over de incognito modus: Als je niet wilt dat Google Chrome je activiteit onthoudt, kun je privé browsen op internet in de incognitomodus. Deze modus wordt uitgevoerd in een ander venster dan je normale Chrome-vensters.

Als je privé browst, krijgen andere mensen die het apparaat gebruiken je geschiedenis niet te zien. Chrome bewaart noch je browsegeschiedenis noch de informatie die je in formulieren invoert. Cookies en sitegegevens worden onthouden terwijl je browst, maar worden verwijderd als je de incognitomodus sluit.

Data via Google Analytics, Google Ad Manager

Google wist gebruikers van de incognitomodus toch te volgen via data dat werd verzameld via ondermeer Google Analytics, Google Ad Manager en andere (smartphone) applicaties of website plug-ins.

Dit zorgt ervoor dat Google per gebruiker meer te weten komt over vrienden, hobby's, favoriete eten, koopgedrag maar ook de meest "intieme en potentieel gênante dingen," waar ze online naar zoeken.

Google kan niet doorgaan met het ongeoorloofd verzamelen van gegevens van vrijwel iedere Amerikaan met een computer of telefoon, zo is in de aanklacht te lezen.

Google in de verdediging

Jose Castaneda, een woordvoerder van Google, zegt dat het bedrijf uit Mountain View (California), zich flink zal verdedigen tegen deze claims. "As we clearly state each time you open a new incognito tab, websites might be able to collect information about your browsing activity."

Een mogelijk terechte opmerking, Google geeft duidelijk aan dat wanneer je aan het browsen bent in incognitomodus, je activiteit, zoals je locatie, is mogelijk nog steeds zichtbaar is voor:

Websites die je bezoekt, inclusief de advertenties en bronnen die op deze sites worden gebruikt

Websites waarbij je inlogt

Je werkgever, school of degene die het netwerk beheert dat je gebruikt

Je internetprovider

Zoekmachines. (Zoekmachines kunnen zoeksuggesties weergeven op basis van je locatie of activiteit in je huidige incognitosessie.)

Al zal dat bij velen niet bekend zijn. Gebruik jij wel eens de incognitomodus van je browser?

[Fotocredits © antoniofrancois - Adobe Stock]