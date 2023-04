​10 manieren waarop Tinder de veiligheid probeert te verbeteren

Online daten is een geweldige manier om leuke, nieuwe mensen te ontmoeten. Tegelijkertijd kunnen die leuke mensen ook helemaal niet zo tof blijken te zijn. Dating-app Tinder heeft diverse veiligheidsmogelijkheden ingebouwd om te zorgen dat je beschermd bent. Er is er deze week bovendien eentje bijgekomen: videoverificatie. Deze 10 dingen doet Tinder al om je veiligheid te verbeteren. 1. Videoverificatie Waar je vroeger via een foto moest laten zien dat je echt bent wie er op de foto’s staat, voegt Tinder deze week ook videoverificatie toe. Dat wil zeggen dat je een videoselfie maakt om de app te laten controleren of je bent wie je zegt dat je bent. De mensen die zichzelf op deze wijze hebben geverifieerd (of via foto) krijgen een blauw vinkje bij hun naam, zodat je weet dat de kans dat ze echt de persoon op de foto zijn heel groot is. 2. Alleen praten met geverifieerde gebruikers Je kunt in Tinder aangeven dat je alleen gelinkt wil worden met gebruikers die ook daadwerkelijk geverifieerd zijn. Mocht je lekker swipen en een match hebben met iemand die nog niet van zo’n blauw vinkje is voorzien, dan wordt diegene verplicht om dat eerst te regelen (met dus die foto- of videoverificatie) voordat hij of zij met je kan chatten.

3. De optie tot ID-verificatie Tinder heeft naast fotoverificatie en videoverificatie ook een mogelijkheid om je identiteit te bevestigen door middel van je paspoort. In eerste instantie werd het uitgerold in Japan, maar het wordt steeds verder uitgerold om te zorgen dat er in meer landen op deze wijze kan worden geverifieerd. 4. Checken hoe het gesprek loopt Tinder heeft ook manieren om je te beschermen in gesprekken. Als het herkent dat iemand iets gaat zeggen wat niet zo aardig is, dan komt er een prompt in beeld met ‘Weet je het zeker?’ en als er iets onvriendelijks gezegd lijkt te zijn, dan wordt er aan de ontvanger gevraagd: ‘Vind je dit vervelend?’ Op die manier kun je ongewenst gedrag makkelijker elimineren. 5. Meer opties om iemand te rapporteren Zegt iemand dingen die echt niet door de beugel kunnen of je kwetsen, dan kun je ervoor kiezen om die persoon te rapporteren. Ook als je een melding maken eng vindt, dan heeft Tinder extra manieren om het proces wat minder griezelig te maken.

6. Een veiligheidscentrum prominent in de app Een veiligheidscentrum is een plek waar je terecht kunt voor advies, rapporteren en meer. Er is een Nederlandstalig veiligheidscentrum aanwezig binnen Tinder, waar je altijd vanuit welke plek dan ook in de app kunt komen. Zo weet je snel wat je moet doen als iemand over je grenzen gaat. 7. Een getraind klantenserviceteam Tinder weet dat het zelf niet alles kan uitvinden en daarom werkt het regelmatig samen met andere bedrijven. Zo traint het met RAINN de klantenserviceteams om te zorgen dat ze beter begrijpen hoe ze slachtoffers van ernstig misbruik of intimidatie kunnen helpen. Deze traning is verplicht voor klantenservicemedewerkers. 8. Het probeert veiligheid glamoureus te maken Met de ‘Green Flags Only’-campagne heeft het vorig jaar laten zien dat het veiligheid op de kaart zet en vooral: dat veiligheid niet iets dufs of triests is. Het is essentieel, belangrijk en zorgt ervoor dat iedereen niet alleen weet wat hij niet moet doen, maar vooral ook wat hij wel kan doen. Door middel van allemaal punten met een groen vlaggetje probeert Tinder duidelijk te maken wat positieve zaken zijn om op te letten, zoals afspreken op een openbare plek, een date die veel vragen stelt en doorvraagt, en date die je grenzen respecteert en een date die je comfortabel laat voelen.

9. Makkelijker profielen blokkeren Er zijn allerlei manieren om profielen te blokkeren. Je kunt dat doen op iemands profiel als iemand vervelend is geweest, maar je kunt ook mensen blokkeren zonder dat ze rapporteert. Handig als je bijvoorbeeld wil zorgen dat je stalkerige ex niet ziet dat je op Tinder aanwezig bent. 10. De privémodus De privémodus is een soort incognitomodus waarbij je je profiel kunt verbergen en alleen leden te zien zijn die je zelf geliket hebt. Op die manier kun je wel contact houden met mensen die je leuk vindt, maar word je niet met de rest van de mensen geconfronteerd. Fijn om in de luwte op die manier door te kunnen Tinderen.