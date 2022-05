​Tinder: Nog dit jaar verplichte ID-verificatie voor alle leden

Tinder verplicht gebruikers in Nederland nog dit jaar om hun identiteit verifiëren in de app. Dat moet waarschijnlijk door middel van hun officiële papieren, zoals een paspoort of identiteitskaart. Tinder doet het voornamelijk om het minder aantrekkelijk te maken voor griezels om op het platform te blijven en zo te zorgen voor een grotere kans op een veilige, leuke date.

Het bedrijf hoopt hiermee te zorgen dat daten via de app veiliger wordt. Op dit moment raadt het mensen al aan om alleen te daten met matches die een blauwe badge hebben. Die kun je bemachtigen door via een selfie te verifiëren dat jij de persoon bent die op de foto’s staat. Straks is het verplicht om je identiteit aan de hand van officiële documenten te bevestigen, dus dan zal dat waarschijnlijk de standaard zijn.

De ID-verificatie is in de maak om onder andere te checken of een persoon bekend staat als zedendelinquent, maar ook om bij problematische dates waarin iemand veel te ver gaat snel de politie te kunnen inschakelen. Sowieso kun je bij gedrag dat wetgeving overtreedt rekenen op een levenslange ban op Tinder en andere merken van Match (waaronder OKCupid, Hinge en PlentyOfFish). Datzelfde lot is bijvoorbeeld ook ten deel gevallen aan de Tinder Swindler , oftewel Shimon Hayut, bekend van de Netflix-docu.

Het is een extra manier voor de datingapp om veiliger te worden. Er zijn allerlei veiligheidsopties ingebouwd. Zo is er de reizigerswaarschuwing, waarbij je als je reist naar een land met wetten tegen LGBTQ+-mensen, een waarschuwing krijgt. Tinder zal je aanraden om je account tijdelijk af te melden, zodat je niet in de problemen komt. Het is jammer dat je nu niet meer op Tinder kunt swipen naar leuke mensen om bijvoorbeeld mee uit te gaan in je vakantieland. Aan de andere kant komt veiligheid natuurlijk eerst.

Tinder is de grootste datingapp in Nederland. Het wordt in ons land het meeste gebruikt door jongeren van tussen de 18 en 25 jaar. De datingapp is nog steeds enorm populair en de inkomsten ervan komen voor 97 procent uit betaalde lidmaatschappen en voor slechts 3 procent uit advertenties. Lidmaatschappen zijn bijvoorbeeld Tinder Gold en Tinder Platinum, waar je rond de 10 tot 15 euro per maand aan kwijt bent. Tenzij je het meteen voor een jaar aangaat, want dan ben je veel euro’s goedkoper uit.

60 miljard matches

Sinds de oprichting van Tinder in 2012 zouden er al 60 miljard matches zijn geweest, al is het onbekend hoeveel dates daar ook daadwerkelijk uit zijn voortgekomen. Zeker gedurende de pandemie was daten natuurlijk een wat grotere uitdaging. Dat werd toch snel een strandwandeling of samen thuis koken. Toch wordt het blijkbaar veel gedaan: volgens Tinder is 40 procent van de huwelijken tegenwoordig een ‘Tinder-huwelijk’, dat dus ooit is begonnen nadat twee mensen matchten op de datingapp.

Straks weet je dus in ieder geval dat je match ook daadwerkelijk ooit bewezen heeft te zijn wie hij of zij zegt dat hij is. Het sluit natuurlijk niet per se alles uit, maar de kans is wel groter dat het wel goed zit. Wanneer het precies verplicht wordt om je ID te bevestigen hebben we als vraag bij Tinder neergelegd. Wanneer we hierop reactie hebben, voegen we dit toe aan dit artikel.