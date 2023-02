10 datingapps die het compleet anders aanpakken dan Tinder

Bij deze app kun je niet swipen op iemands uiterlijk, want daar zit een legpuzzel overheen geplakt. Hoe meer je met iemand chat, hoe meer puzzelstukjes er van de foto afvallen. Erg leuk bedacht, maar nog wel exclusief voor mensen in Londen en New York. Maar toch: het is wel een heel originele manier om niet meer op zo’n oppervlakkige manier foto’s te swipen.

Hoeveel Tinder ook gebruikt wordt, het heeft zo zijn nadelen. Je kunt inderdaad in een eindeloze chatsessie terechtkomen waar je allebei niet echt makkelijk uit lijkt te komen, terwijl het voor anderen weer te oppervlakkig is om alleen maar te swipen op foto’s (hoewel dat zeker niet het enige is op een Tinderprofiel). Ben jij iemand die Tindermoe is? Deze vijf datingapps doen het helemaal anders.

2. Nuit

Net als de datingshow die nu op Discovery+ staat waarin mensen daten op basis van sterrenbeeld, is Nuit ook een datingapp die zijn matches laat baseren op wat er in de sterren staat. Een algoritme neemt allerlei zaken in ogenschouw, zoals hoe de maan stond toen je geboren werd. Deze app is sowieso erg populair bij de LGBTQ+-gemeenschap, omdat het de optie biedt om niet te worden gezien door hetero’s in verband met veiligheid. Maar het uitgangspunt is vooral dat daten op basis van sterrenbeeld, want ja, als het in de sterren staat geschreven, dan moet het wel werken, toch?

3. The Inner Circle

Hoewel zeker niet iedereen het ermee eens is, zal je maar net iemand zijn die hogeropgeleid is, knap en succesvol en op zoek zijn naar een date. Blijkbaar zijn er mensen die dat op Tinder niet kunnen vinden en voor hen is er het Nederlandse The Inner Circle, waarin je profiel pas online mag als deze is gecontroleerd op knapheid. Pas als je in het straatje past van wat er bij The Inner Circle past (en dat is vrij ‘grachtengordel’), dan ben je welkom en kun je -ja, toch wel- gaan swipen.