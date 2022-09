​Dag Tinder: mensen daten via Google Docs

Swipen op basis van voornamelijk het uiterlijk, ingewikkelde chatgesprekken: Tinder en andere datingapps zijn niet voor iedereen. Sommige mensen willen het liever wat rustiger aandoen: minder gehaast, minder swipen om het swipen. Hierop is een nieuwe trend gestart: daten via Google Docs .

Eigenlijk klinkt het best logisch: het maakt je profiel aanzienlijk minder homogeen dan die op datingapps. Je hebt alle vrijheid om vanalles en nogwat toe te voegen. Alleen is natuurlijk de vraag: hoe ga je het met de wereld delen? Daarvoor zetten mensen social media in. Zo is er een man die besloot zijn profiel op Twitter te delen. Slim, want zo kunnen ook mensen die denken dat ze iemand kennen die bij hem past meedenken, door het profiel bijvoorbeeld door te sturen. Overigens is het fenomeen zo viral aan het gaan, dat er ook al allerlei grapprofielen bestaan:

Het idee is dat je een gratis Google Doc aanmaakt (de Word van Google) en dat je hierop je hart uitstort. Je Google Doc is eigenlijk je datingprofiel. Hierop zet je eigenlijk wat je maar wil. Je kunt volledig uitschrijven wat je zoekt in een partner en wat je te bieden hebt (een soort sollicitatiebrief bijna), maar je kunt het ook juist gooien op vertellen wat je drijft. In Google Docs heb je alle vrijheid om te schrijven wat je wil, de foto’s erin te zetten precies op de plek waar jij dat wenst en een profiel te maken dat bij je past.

Voor sommige mensen is het echt een soort sollicitatie: die zetten zelfs referenties van hun exen op hun profiel, waarin ze aangeven hoe het is om Piet of Kees te daten. Het is vrij ouderwets en er wordt ook een heel ouderwets medium gekozen, maar het werkt. Zeker in een wereld die -op het moment waarop veel Date Me Docs zijn gestart- middenin een pandemie zat. Geen grote evenementen, geen goede date-opties, dus tijd om te werken aan een profiel waarin mensen precies zetten wat ze van liefde verwachten en wat ze zelf kunnen geven. Er komen geen vragenlijstjes aan te pas, geen algoritmes en geen verplichting om bepaalde gegevens openbaar te maken. Het is helemaal aan jou.

Het fenomeen heet een ‘Date Me Doc’, schrijft Wired , Er bestaan ook andere varianten, zoals een dedicated Dropbox of zelfs een hele Wordpress-website. Anderen hebben bijvoorbeeld een Google Form geïntegreerd, zodat je jezelf meteen kunt opgeven voor een date. Het is dus niet de bedoeling dat je als kandidaat aan dat Google Doc verder werkt en optypt dat je iemand graag wil zien: daarvoor zijn vaak andere manieren. Zo kun je na het zien van het profiel bijvoorbeeld teruggaan naar het social medium waar je het hebt gevonden en hem of haar een DM (direct message) sturen.

Een nieuwe manier van daten

Plus, voor hetzelfde geld zitten deze mensen alsnog ook op een dating app en is dit slechts een verlengde ervan, puur om mensen meer context te geven. Aan de andere kant zijn sommige grote profielen wel heel uitgebreid: het laat misschien weinig ruimte voor een goed gesprek op de eerste date. Althans: je kunt dan wel meteen de diepte in omdat je alles al weet over wat diegene zoekt, maar aan de andere kant weet diegene dat misschien nog niet van jou, waardoor het ofwel een heel eenzijdig gesprek wordt, of je niet weet hoe je de diepte in kunt gaan na zoveel informatie.

Bovendien ligt er ook in dat sollicitatie-achtige problematiek op de loer. Waar mannen bij het lezen van een vacature namelijk vaak denken: ‘oh dit kan ik wel, en wat ik niet kan leer ik wel’, zijn vrouwen eerder geneigd om af te haken als ze aan slechts één ‘eis’ niet voldoen. Misschien is het daarom voor mannen dus moeilijker om via een Data Me Doc de liefde te vinden dan voor vrouwen. Uiteraard geldt dit niet voor alle vrouwen en is het voor mannen zeker het proberen waard, maar dit is wel iets om in het achterhoofd te houden bij het schrijven van het profiel.