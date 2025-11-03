Pas op: Windows heeft twee zwaktes waarvan een ook wordt misbruikt

Er zijn twee zwaktes gevonden in besturingssysteem Windows, waarvan hackers er een ook daadwerkelijk fanatiek gebruiken om mensen aan te vallen. Dit ontdekten onderzoekers van Trend Micro. Het lek zou zelfs al sinds 2017 worden misbruikt.

Zwaktes in Windows

Het is Microsoft nog niet gelukt om het lek te dichten. Vooral mensen die voor een bepaald land erg interessant zijn om in de gaten te houden en aan te vallen, worden met dit zwak lastiggevallen in meer dan 60 landen. Hackersgroepen maken gebruik van het zwakte om payloads op de systemen te installeren: rommel dus. Meerdere Europese landen zouden op deze manier al zijn aangevallen door een Chinese-hackersgroep (UNC-6384). Zij zetten een trojan genaamd PlugX op systemen.

Microsoft weet al zeven maanden van dit probleem, maar heeft er nog geen patch voor gevonden. Dat zou komen omdat het een bug betreft in het format van Windows Shortcut. Dit is een onderdeel van Windows waarmee je apps makkelijker kunt openen, zonder dat er naar de locatie van die app hoeft te worden genavigeerd. Die eerdergenoemde PlugX bijvoorbeeld, maakt er gebruik van dat het binaire bestand in RC4-formaat blijft bestaan tot de aanval echt plaatsvindt.