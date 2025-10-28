Pas op: de Universe Browser wordt gelinkt aan malware

De zogeheten Universe Browser wint steeds meer aan populariteit. Het gaat om een webbrowser die zichzelf positioneert als snelle en op privacy gerichte browser om veilig mee op het internet te surfen. Maar er zit een addertje onder het gras. Uit een nieuw onderzoek blijkt echter dat het om malware zou kunnen gaan, en dat het bedrijf achter de Universe Brower gelinkt wordt aan de criminele onderwereld.

De Universe Browser

De Universe Browser van het Aziatische bedrijf BBIN (Bayoing Group), een grote leverancerier van iGaming-software, wordt gepresenteerd als een webbrowser waarop snelheid en privacy voorop staan. De browser is beschikbaar voor Windows, maar ook voor smartphones. Daarbij kan men met de browser inhoud op het web vinden die in bepaalde regio’s wordt geblokkeerd. Zeker voor regio’s waar strengere internetbeperkingen gelden – bijvoorbeeld voor goksites – kan dit een uitkomst bieden.

Het is dan ook niet gek dat de browser steeds meer aan populariteit wint, zeker in Azië. De browser is al door miljoenen webgebruikers gedownload en de populariteit neemt alleen maar toe. Ook in het Westen wint de webbrowser aan populariteit – BBIN heeft immers ook sponsordeals met grote Europese voetbalclubs als Ajax en Atlético Madrid gehad. Steeds meer mensen maken op deze manier kennis met de browser.

Onveilig internetgebruik

Des te belangrijker is het dan ook dat er kritisch gekeken wordt naar de Universe Browser. Dat is precies wat Infoblox Threat Intel in samenwerking met United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) heeft gedaan. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de browser mogelijk helemaal niet zo veilig is en zelfs als malware zou kunnen functioneren.