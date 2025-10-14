Merendeel van Nederlandse werknemers onvoorbereid op cyberaanvallen

58% van de Nederlandse werknemers geeft aan niet precies te weten wat te doen als hun bedrijf of organisatie wordt getroffen door een cyberaanval. Dit ondanks dat de meeste mensen veel vertrouwen hebben in hun eigen kunnen om phishing en andere verdachte digitale activiteiten te herkennen.

Cybercriminaliteit

In de alsmaar toenemende digitalisering van de samenleving speelt ook cybercriminaliteit een steeds grotere rol. Ransomware, phishing en andere digitale aanvallen komen steeds vaker voor. Daarbij worden bijvoorbeeld complete systemen versleuteld en wordt er losgeld gevraagd om dit weer vrij te geven. Dit kan natuurlijk enorme gevolgen voor een bedrijf hebben.

Nederlandse werknemers zijn volgens een onderzoek van wereldwijd IT-adviesbureau Crayon, dat is uitgevoerd door PanelWizard, steeds alerter op verdachte signalen, Toch weten ze vaak niet wat er moet gebeuren zodra het misgaat. Het gevolg is dat er vertraging kan zijn in de reactie op deze incidenten, wat weer voor grotere schade bij organisaties kan zorgen.