De AIVD wil dat je je printer updatet

Doe je updates! Dat is wat de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) aanraadt. Het lanceert een campagne met die naam om mensen er bewust van te maken dat printers en routers ook wel eens een update lusten. Dat is vooral belangrijk om hackers buiten de deur te houden.
Waar typische smarthome-apparaten vaak wel van updates worden voorzien, daar lopen printers en routers vaak achter op updates. De inlichtingendienst zegt dat hackers mede daarom kiezen om dit soort apparaten aan te vallen. De Rijksoverheid startte al eerder de campagne dat je je slimme apparaten slim moet houden, maar nu komt daar dus meer focus bij op apparaten die een wat ‘dommer’ imago hebben. Het geeft aan: “Hackers zoeken in opdracht van landen met een offensief cyberprogramma continu de makkelijkste manier om jouw bedrijfsnetwerk binnen te komen.”
Het gaat om een campagne waarbij mensen op het hart wordt gedrukt om zowel thuis als op het werk te zorgen dat apparaten geupdatet worden. Voor zakelijke gebruikers is daarom het Digitaltrustcenter erbij gehaald en voor thuis is dat veilgerinternetten.
De AIVD geeft aan: “Van alle slimme apparaten wordt de router het vaakst vergeten. Via je router kunnen cybercriminelen toegang krijgen tot andere slimme apparaten in je huis. Zorg ervoor dat je de router beveiligt met de laatste update.“ Op de pagina wordt ook omschreven hoe je je slimme apparaten kunt updaten, want niet iedereen weet hoe dat moet, zeker als het gaat om printers.
Als je je apparaten niet updatet, dan heb je kans dat hackers er met je documenten of gegevens vandoor gaan. Hackers kunnen zelfs met een simpele printer toegang krijgen tot een heel bedrijfsnetwerk. Daar zijn veel mensen zich niet van bewust, net als dat ze zich niet bewust zijn dat printers updates nodig hebben, of dat ze die niet altijd automatisch krijgen. Het is vaak wel in te stellen dat printers automatisch updates krijgen, maar niet iedereen heeft dat ook daadwerkelijk ingesteld. Hierdoor kan je printer zomaar op heel verouderde software draaien die hackers allang hebben ‘gekraakt’. Er hoeft maar een zwak in de software te zitten en kwaadwillenden kunnen los op dus niet alleen dat apparaat, maar op het hele netwerk.