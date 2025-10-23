De AIVD wil dat je je printer updatet

Doe je updates! Dat is wat de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) aanraadt. Het lanceert een campagne met die naam om mensen er bewust van te maken dat printers en routers ook wel eens een update lusten. Dat is vooral belangrijk om hackers buiten de deur te houden.

Waar typische smarthome-apparaten vaak wel van updates worden voorzien, daar lopen printers en routers vaak achter op updates. De inlichtingendienst zegt dat hackers mede daarom kiezen om dit soort apparaten aan te vallen. De Rijksoverheid startte al eerder de campagne dat je je slimme apparaten slim moet houden, maar nu komt daar dus meer focus bij op apparaten die een wat ‘dommer’ imago hebben. Het geeft aan: “Hackers zoeken in opdracht van landen met een offensief cyberprogramma continu de makkelijkste manier om jouw bedrijfsnetwerk binnen te komen.”

Het gaat om een campagne waarbij mensen op het hart wordt gedrukt om zowel thuis als op het werk te zorgen dat apparaten geupdatet worden. Voor zakelijke gebruikers is daarom het Digitaltrustcenter erbij gehaald en voor thuis is dat veilgerinternetten.