HP Print AI wil de manier waarop we printen gaan veranderen

Ondersteuning aanpassen

HP Print AI vereenvoudigt en personaliseert ook de ondersteuning voor individuele klanten. Vanaf het moment dat een klant hun printer aanzet, anticipeert intelligente technologie op hun behoeften – en begeleidt hen stap voor stap door de installatie. HP Print AI maakt gebruik van natuurlijke taal en contextueel bewustzijn, waarbij het de voorkeuren en eerdere vragen van gebruikers onthoudt, zodat klanten direct en gepersonaliseerde ondersteuning krijgen wanneer ze die nodig hebben.

Ervaringen personaliseren

Met HP Print AI kunnen klanten eenvoudig foto’s omzetten in creatieve projecten. Met eenvoudige gespreksaanwijzingen kan HP Print AI unieke lay-outs, aangepaste stijlen en lettertypen integreren om wenskaarten voor elke gelegenheid te personaliseren. HP Print AI corrigeert ook veelvoorkomende printfouten door afbeeldingen automatisch te upscalen en ongewenste objecten te verwijderen.

Zodra het ontwerp klaar is, kunnen klanten ervoor kiezen om het af te drukken of een samengestelde lijst van partners te verkennen die unieke fotoprintmogelijkheden bieden, cadeaukaarten die op de kaart kunnen worden afgedrukt, en nog veel meer.

Naadloos samenwerken

Voor de zakelijke markt kondigt HP de uitgebreide beschikbaarheid van HP Scan AI Enhanced aan. Deze cloudgebaseerde, door AI aangedreven oplossing herkent automatisch het type documenten dat wordt gescand en haalt belangrijke informatie op basis van de specifieke zakelijke behoeften van de klant eruit. Door handmatige stappen en gegevensinvoer te verminderen, bespaart deze oplossing tijd en geld voor MKB- en zakelijke klanten. Zo zag een grote retailgroep met 300 locaties in Italië een vermindering van 80% in arbeidskosten na de implementatie van HP Scan AI Enhanced in zijn leverings- en voorraadworkflow.

AI-mogelijkheden

HP zal de AI-mogelijkheden verder uitbreiden naar verticale industrieën, te beginnen met ontwerp en bouw, een industrie die achterloopt in het gebruik van technologie, om productiviteitsverbeteringen te realiseren. HP’s nieuwe Build Workspace stelt ontwerp- en bouwprofessionals in staat om eenvoudig bouwplaatsobservaties te maken en te documenteren, samenwerking te vergemakkelijken en taken zoals veldrapporten te automatiseren. Door tijdrovende taken te automatiseren, bevordert HP Build Workspace efficiëntie en samenwerking tussen professionals in de architectuur-, engineering- en bouwsector (AEC). Belangrijke functies zoals sitecapturing, AI-vectorisatie en continue feedback stellen AEC-professionals in staat hun workflows te stroomlijnen en ontwerpen te optimaliseren. Het samenwerkingsplatform, HP Build Workspace, stelt AEC-professionals in staat om projecten te openen op desktops of mobiele apparaten.

Beschikbaarheid