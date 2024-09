HP Pavilion Plus 16″ review: het scherm springt er bovenuit

Voor iedereen actief in de digitale wereld of die ergens werkt op een kantoor is een laptop onmisbaar. En die zijn er nog altijd in veel verschillende soorten en formaten. Vroeger waren dat vaak grote en logge dingen, amper draagbaar te noemen. Maar door de jaren heen werd alles kleiner, lichter, krachtiger en sneller. Toch is kleiner in dit geval niet altijd beter. Lees hier onze review van de HP Pavilion Plus 16″.

HP Pavilion Plus 16″

Ben je gewend om te werken met een 13” laptop die gekoppeld is aan een tweede scherm. Dan zakt je productiviteit toch wat omlaag als je een keer niet dat tweede scherm tot je beschikking hebt. Dat is heel anders als je werkt met een 16” laptop, en dan in het bijzonder de HP Pavilion Plus 16. Je beschikt dan over voldoende ruimte op het scherm om ook zonder een tweede scherm productief te zijn. Het scherm beschikt overigens over een kleurrijke beeldkwaliteit met het 16” WQXGA, 2560×1600 display. Ondersteund door de 13e generatie Intel i7 Core Mobile Processor.

De variabele verversingssnelheid: 48-120Hz zorgt voor goede helderheid bij video’s, productiviteit en gamen. En daarnaast zorgt de IMAX Enhanced kwaliteit voor nog betere beeld- en geluidskwaliteit, ideaal voor ook het streamen van de nieuwste films en series op bijvoorbeeld Disney+.

Audio by Bang and Olufsen heeft geen verdere uitleg nodig. En met maximaal 1TB SSD-opslag heb je altijd voldoende ruimte om jouw nieuwste project te starten of game te installeren. De HP Pavilion Plus 16″ beschikt tevens over een accu die een dag lang meegaat, zelfs als je de hele dag video’s kijkt op het 2.5K WQXGA display.

Kantoor meets gaming

Jarenlang waren laptops voor kantoorwerk goed voor kantoorwerk. En gaminglaptops vooral gericht op het spelen van games. Maar ook hier is een veranderende trend te zien en steeds meer “werk-laptops” zijn ook in staat om een lekker potje op te gamen. HP maakt nu de OMEN Gaming Hub voor het eerst beschikbaar op een HP Pavilion.

De laptop heeft een stevig ogend, strak design. Een sobere grijze kleur en geen RGB-verlichting. Maar onder de motorkap zit een sterke CPU en GPU die veel van de nieuwste AAA-games op een toch respectabele framerate kan draaien. De NVIDIA RTX 3050 helpt hier uiteraard een handje bij. Het is dus niet alleen een uitstekende laptop voor serieuze professionals, maar ook een toch indrukwekkende gaming laptop.

Knippervrij & Eyesafe

Door het gebruik van de DC Dimming-technologie, die de helderheid bijstelt door de gelijkstroom aan te passen in plaats van de backlight te cyclen, is het scherm knippervrij.

En het scherm beschikt tevens over een Eyesafe certificering. Eyesafe-gecertificeerde beeldschermen voldoen aan de TÜV-vereisten voor beperkt blauw licht. De Eyesafe-standaarden beschermen dus je ogen bij langdurig gebruik tegen schadelijk blauw licht en vermoeidheid zonder de kleurechtheid te verminderen.

Helaas geen touch screen

Het enige minpuntje dat we tegenkomen is dat het scherm niet beschikt over een touchscreen. Wel aanwezig in bijvoorbeeld de HP Envy 15. Het gebruik van touch heeft met smartphones en tablets natuurlijk een flinke boost gekregen. Generatie Z zou wellicht eerder de voorkeur geven aan een laptop met touchscreen.