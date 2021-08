Printen zonder stress met HP+ en HP Smart

Vroeger kocht je een printer en als je een beetje handig was sloot je die zelf aan, met een kabel, op je computer. Dat was lang, heel lang, geleden. Tegenwoordig zijn printers net zo slim als de computer zelf. Wat nog altijd hetzelfde bleef was het op tijd moeten kopen en vervangen van inktpatronen. En natuurlijk heeft iedereen het wel eens meegemaakt. Je moet iets printen en dan blijkt een van de cartridges leeg te zijn. Daar heeft HP nu een oplossing voor bedacht: Slim printen met HP+. Voor een paar euro per maand, in combinatie met de juiste HP-printer, zorgt HP+ er bijvoorbeeld voor dat je altijd inkt of toner in huis hebt.

Slimmer printen met HP Smart

Dat is overigens maar een van de vele voordelen, want met de bijbehorende HP Smart app wordt jouw smartphone de centrale afstandsbediening van de printer. Bijvoorbeeld om binnengekomen bestanden direct af te drukken of door snelkoppelingen aan te maken voor taken die je vaker moet uitvoeren. Denk daarbij aan het scannen en doorsturen van documenten of afbeeldingen. Met een snelkoppeling worden die handelingen geautomatiseerd om tijd te besparen.

Een ander groot voordeel van HP Smart is de ingebouwde Smart Security. Daarmee wordt de connected printer beschermd tegen eventuele virussen en malware aanvallen. Niet alleen belangrijk bij thuisgebruik, maar vooral ook voor thuiswerkers die documenten via de scanfunctie naar collegae of het bedrijfsnetwerk sturen.

Thuiswerken wordt de standaard

Maar, wie gebruikt er nu nog een printer’, hoor ik menigeen al denken. Ten eerste hebben vrijwel alle printers al jaren ook een scan- en kopieerfunctie. Ten tweede is de ouderwetse printkabel al lang vervangen door wifi en een internetverbinding. Daardoor is de printer voor iedereen in het netwerk, ook vanaf een locatie aan de andere kant van de wereld, als dat nodig is, te bedienen en gebruiken. Dat zijn voor veel mensen al genoeg redenen om nog steeds een printer in huis te hebben.

Daar is het afgelopen jaar voor velen echter nog een reden bijgekomen: thuiswerken. Een ontwikkeling die al een aantal jaren aan een doorbraak werkte. Productief zijn in plaats van uren in de file staan. De coronapandemie die begin 2020 de wereld in zijn greep nam zorgde ervoor dat thuiswerken door veel bedrijven ineens min of meer verplicht werd.

En daarmee groeide direct de behoefte aan een compleet ingericht thuiskantoor. Een goed bureau, comfortabele stoel en, uiteraard, een goed werkende, snelle, printer. Waar we op kantoor één printer/copier met tientallen collegae delen, is dat thuis natuurlijk geen optie. Dat zou voor de meeste bedrijven behoorlijk in de papieren gaan lopen. Dus is het goed om te weten dat je een complete printer zoals de HP OfficeJet 8022e voor rond de 150 euro al in huis hebt.