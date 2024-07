Disney wil Disney+ verslavender maken en doet Netflix na

Disney+ is een fijne streamingdienst, maar er zitten wat haken en ogen aan. De navigatie binnen de app is niet zo lekker als binnen Netflix en er wordt ook wat minder content persoonlijk aangeraden, lijkt het. Disney wil zijn streamingdienst verslavender maken en doet daarom Netflix na.

Disney+

Disney+ is een goede streamingdienst, maar moet het vooral hebben van zijn content: je weet dat je er voor je kinderen een groot scala aan animatiefilms kunt vinden van de beste studio ter wereld op dat gebied, je weet als Star Wars-fan dat je de dienst nodig hebt voor alle films en spin-offs en als je je kennis over het Marvel Cinematic Universe op peil wil houden dan heb je Disney+ nodig. Maar het is minder een streamingdienst waar je gewoon even op gaat kijken als je het even niet meer weet, wat je nou precies wil kijken. Daarin is Netflix aanzienlijk meer verleidelijk.

Logisch dus dat Disney dat kunstje bij de rode N wil afkijken. Het probeert een meer persoonlijke ervaring te bieden waarbij je dan onder andere beter aanraders krijgt van het algoritme. Op die manier ben je eerder geneigd om te blijven hangen en meer te kijken. Het algoritme kijkt naar wat je als abonnee graag kijkt en hoe je kijkgeschiedenis eruit ziet. En een andere favoriet van Netflix komt eraan: je mailen om te vertellen dat je nog een serie moet afkijken, zo schrijft WSJ.

Netflix

Het is geen slecht idee van Disney. Soms is het moeilijk geïnspireerd te raken door de manier waarop Disney+ is opgebouwd, met zijn verschillende merken. Tegelijkertijd zijn we lui geworden van Netflix: we weten dat daar doorgaans goede aanraders worden gedaan. Bij Disney is het soms wat meer zoeken tussen hordes content die je allang hebt gezien. Sowieso vinden we dat nog steeds een nadeel aan streamingdiensten: wat je hebt gezien blijft toch in de menu’s voorbijkomen, terwijl je dat waarschijnlijk echt niet nog eens wil kijken.

Binnenkort wordt Disney+ dus toch meer een streamingdienst zoals de rest en dat lijkt ons een goed idee. Het heeft jarenlang kunnen teren op zijn grote merken, maar het is nu tijd om een nieuwe stap te zetten. Wij zitten er klaar voor.