5 redenen om Netflix op te zeggen

Netflix biedt ons al meer dan een decennium geweldige films en series. Ook zijn we zeer gecharmeerd van de games waarmee het sinds kort komt. Netflix is een goede streamingdienst, maar dat betekent niet dat je er voor altijd lid van moet blijven: we kunnen ook genoeg redenen te bedenken om er vandaag nog mee te stoppen.

1. De prijsverhogingen

Noem ons gierige Hollanders, maar de prijsverhogingen die de streamingdienst steeds vaker doorvoert zijn inmiddels echt niet grappig meer. Inmiddels kost de streamingdienst 9 euro per maand voor het basisabonnement. Het is niet extreem, maar het is wel euro’s duurder dan het eerst was, en dat is bij de duurdere abonnementen zelfs nog meer. Voor sommige mensen is het een beetje te veel aan het worden om meerdere streamingdiensten naast elkaar te hebben. Ook willen anderen graag een statement maken en daarom opzeggen: tegen die prijsverhogingen dus.

2. Het niet meer mogen delen

De hetze van Netflix tegen het delen van accounts en wachtwoorden heeft de streamingdienst dan wel veel ‘nieuwe’ betalende klanten opgeleverd: het is voor mensen die hun kosten deelden een enorme aderlating waardoor ze elke maand ineens de volle mep betalen voor hun abonnement. Het is jammer dat het delen zo onmogelijk is gemaakt, zeker voor mensen die single zijn en het abonnement bijvoorbeeld met een single vriendin willen delen. Het is jammer dat alleen families er weinig last van hebben: tot de kinderen uit huis gaan uiteraard.

3. Weinig Nederlandse content

Met Dirty Lines en natuurlijk Undercover heeft Netflix interessante Nederlandse series, maar veel meer dan dit is het ook niet. We zouden graag zien dat Netflix wat meer investeerde in Nederlandse content. Je kunt natuurlijk zeggen dat Videoland daar al voor is, maar Netflix heeft wel eens A gezegd, dan mag het wat oons betreft doorpakken. Iets meer Nederlandstalige series en films zouden de rode N aantrekkelijker kunnen maken voor een grote groep mensen. Nu is het gebrek aan Nederlandse content misschien wel een reden oom je abonnement op te zeggen.

4. Het is onnodig om het te laten doorlopen

Als je je abnnement opzegt , dan kun je over een paar maanden gewoon weer een nieuw abonement nemen. Moet je nu per se alle series meteen kijken, of kun je wat opsparen en steeds één of twee streamingdiensten gebruiken, om na een tijdje dan weer te wisselen. Je hoeft dan niet meer te klagen als Netflix eens een wat mindere week heeft qua content, want je hebt geen abonnement en spaart op tot er weer wat op staat dat je echt graag wil bingen. Je hebt er ook geen financieel voordeel aan om een jaarabonnement te nemen of niet, dus dan kun je net zo goed af en toe even opzeggen.

5. De zomer komt eraan

Met de hoeveelheid regen die in mei -en nog steeds- valt is het misschien niet voor te stellen, maar de zomer staat voor de deur. Die gaat vaak gepaard met meer uit huis zijn, meer op het terras, ‘s avonds nog wat langer op pad, en dat betekent dat je helemaal niet zoveel thuistijd hebt om je Netflix-series bij te houden. Reden om de rode N dus even achter je te laten en een paar maanden even geen gebruik te maken van de streamingdienst. Het komt wel weer als je eenmaal weer meer tijd op de bank spendeert, zoals in de knusse wintermaanden.