​HP Omen 16-c0200nd is een heel dikke gamelaptop

Even met je laptopje op de bank zitten? Daarmee zou je de HP Omen 16-c0200nd tekort doen. Deze gamingcomputer die er toch stijlvol uitziet is namelijk een flinke jongen. Het 16,1 inch scherm is prachtig om te zien. Letterlijk en figuurlijk: je kunt hem namelijk ook goed blijven bekijken dankzij de matte afwerking. Hierdoor zie je er niet alles in weerspiegelen en dat helpt bij het gamen, maar ook bij werken.

Vervolgens wordt je gevraagd om een pincode in te stellen en kun je de laptop gaan gebruiken. Zoals we gewend zijn van Windows 11 is de enige aanwezige browser de Edge-browser van Microsoft, maar het is zeker niet onmogelijk om er een andere browser op te installeren, zoals Chrome of Firefox. Welke je ook kiest, je zal merken dat de laptop het allemaal lekker snel verwerkt. Dat doet hij dankzij zijn 16 GB RAM, 1 TB RAM en de AMD Ryzen 7 5800H. Zeker nu Microsoft meer inzet op bijvoorbeeld Xbox Game Pass, kun je de laptop met al die nieuwe AAA-titels flink aan de test onderwerpen.

Deze laptop werkt op Windows 11 en dat betekent dat je bij installatie wel veel schermen door moet akkeren. Wil je je gegevens met Microsoft delen, wil je je gegevens met HP delen? Het is een flink klikwerk om te zorgen dat de laptop alleen al qua data delen is ingesteld zoals je wil. Een kleine tegenvaller is dat je er sowieso een Microsoft-account voor moet hebben. Heb je die niet, dan kun je HP Omen niet gebruiken. Trommel dus je oude Hotmail-e-mailadres op of het Outlook-adres van je werk en je kunt inloggen.

Door zijn grote formaat is het minder een laptop om even mee op de bank zitten. Het is wel echt een flink systeem dat je op een tafel wil gebruiken. Het is overigens wel even zoeken hoe je de laptop aandoet, want de aan-uitknop zit heel sneaky tussen de gewone toetsen op het toetsenbord. In tegenstelling tot een Huaweilaptop geldt dat gelukkig niet voor de webcam. De vrij goede camera zit op een goede locatie bovenin het bovenste scherm. Hiermee kun je heel goed videomeetings houden, zonder dat je jezelf in vreemde bochten hoeft te wringen.

Batterijduur

Waarover we minder zijn te spreken, dat is de batterijduur. Deze laptop heeft met zijn grote scherm echt wat meer kracht nodig en je merkt dat de batterij daar niet helemaal geschikt voor is. Je kunt er ongeveer 7 uur mee browsen, maar dan moet je de helderheid wel lager zetten. Wil je in volle glorie Netflixen, dan ben je na 5 uur al klaar. Dat is een tegenvaller, want zeker als je fanatiek wil gamen, dan wil je daar best een aantal uren achtereen mee bezig zijn. Dat is iets dat deze laptop niet per se heel goed mogelijk maakt. Niet zonder stopcontact in de buurt in ieder geval.

Verder hebben we eigenlijk weinig negatieve kanten gemerkt aan dit systeem. Hij is snel opgestart, er zitten allerlei functies op om hem te vergrendelen en het scherm is prachtig. Hij heeft een luxe uitstraling en niet te veel een bonkige gamersuitstraling, wat een grote plus is. We hadden graag gezien dat deze toch wel vrij logge, zware laptop zou worden voorzien van een betere batterij. Hoewel de batterijduur nu redelijk acceptabel is, loopt dat natuurlijk wel terug. Verder kun je heerlijk gamen en zelfs heerlijk werken op dit apparaat.

HP Omen 16-c0200nd kost 1799,- euro.