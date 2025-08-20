Criminelen, spionnen én beveiligers: iedereen gebruikt nu AI

Kunstmatige intelligentie zit overal. Van zoekmachines die beter begrijpen wat je bedoelt tot apps die in een paar seconden een tekst of afbeelding maken. Maar dezelfde technologie die ons dagelijks leven slimmer maakt, geeft ook cybercriminelen een nieuw wapen in handen. Volgens experts is een nieuw hoofdstuk in de digitale strijd begonnen: de era van AI-hacking.

Van een slordige phishingmail naar een grammaticaal perfect bericht

Cyberaanvallen bestaan al decennia. Toch voelt het alsof we in korte tijd een sprong vooruit zien. Een paar jaar geleden waren phishingmails vaak makkelijk te herkennen: krom Engels, rare afzenders, opvallende linkjes. Nu schrijven AI-modellen foutloze teksten in perfect Nederlands of Engels, afgestemd op jouw profiel.

En het blijft niet bij e-mails. Malware kan zichzelf herschrijven zodra beveiligingssoftware alarm slaat. Wachtwoordkrakers voorspellen patronen en reduceren de tijd die nodig is om toegang te krijgen. Deepfakes maken identiteitsfraude geloofwaardiger dan ooit. Kortom: het klassieke beeld van de hacker die urenlang code intikt in een donkere kamer is aan vervanging toe.

Nederland voelt de dreiging

Wie denkt dat dit ver van ons bed is, vergist zich. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) waarschuwt al langer dat AI-toepassingen de balans tussen aanvallers en verdedigers kunnen verstoren. In een recent dreigingsbeeld benadrukt de organisatie dat criminelen dankzij AI sneller en overtuigender kunnen toeslaan.

De recente hack bij het Openbaar Ministerie (OM) onderstreept dat gevoel van urgentie. Hoewel niet publiekelijk bevestigd is dat AI hier direct bij is ingezet, zien specialisten wel dat moderne aanvallen steeds vaker gebruikmaken van automatische scripts en machine learning-technieken. Zulke methodes zorgen ervoor dat een hack niet alleen slimmer, maar ook veel sneller uitgevoerd kan worden.

Voor het mkb is dat minstens zo spannend. Grote banken en multinationals hebben forse budgetten om hun digitale muren te versterken, maar kleinere bedrijven zijn vaak minder goed beschermd. Toch beschikken ze vaak over gevoelige data, van klantgegevens tot intellectueel eigendom. Juist die combinatie maakt ze aantrekkelijk voor criminelen.

Sectoren onder druk

Niet alleen bedrijven, ook publieke sectoren lopen risico. Ziekenhuizen zijn al jaren doelwit van ransomware, waarbij systemen worden platgelegd totdat er wordt betaald. Met AI kunnen aanvallers dit soort aanvallen verfijnen: sneller toegang, overtuigendere mails en zelfs automatisch gegenereerde stem- of videoberichten die medewerkers onder druk zetten.

Onderwijsinstellingen merken hetzelfde. Studenten en medewerkers laten dagelijks een digitaal spoor achter in systemen die vaak verouderd zijn. Voeg daar AI-gestuurde phishing aan toe en de kans op een succesvolle aanval groeit.

De digitale wapenwedloop

Gelukkig gebruiken beveiligers dezelfde middelen terug. AI helpt om afwijkend netwerkverkeer sneller te signaleren, verdachte accounts direct te blokkeren en zelfs aanvallen te voorspellen. Dankzij machine learning leren systemen sneller patronen herkennen dan een mens ooit zou kunnen.

Toch voelt het vaak als een kat-en-muisspel. Zodra beveiligingssystemen verbeteren, passen criminelen hun algoritmes aan. Het is een wedloop waarin snelheid en datakwaliteit het verschil maken.

Zoals een ethisch hacker het eens kernachtig samenvatte: “AI heeft de spelregels veranderd. Je kunt niet achteroverleunen, want de aanvaller leert net zo snel als jij.”

Waarom dit nu zo urgent is

2025 is een spannend jaar. Wereldwijd staan verkiezingen voor de deur, internationale spanningen lopen op en onze afhankelijkheid van digitale systemen groeit. Eén overtuigende spearphishingmail of een slim gemaakte deepfake kan al genoeg zijn om chaos te veroorzaken.

Voor gewone Nederlanders is dat net zo relevant. Een appje dat zogenaamd van je werkgever komt, of een mail van je bank, kan dankzij AI zo overtuigend zijn dat zelfs digitaal vaardige mensen erin trappen.

Wat kun je zelf doen?

Volledig wapenen tegen AI-hacking kan niemand, maar er zijn wél stappen die je risico verkleinen.

Praktische tips voor digitale weerbaarheid:

Check altijd de afzender: ook als de mail er betrouwbaar uitziet.

Update software en apparaten regelmatig: oude systemen zijn een open deur.

Gebruik multi-factor authenticatie (MFA): een extra stap maakt inloggen voor criminelen veel lastiger.

Blijf kritisch op links en bijlagen: ook als ze van een bekend adres lijken te komen.

Wees alert op taalgebruik en urgentie: berichten die druk zetten om direct te handelen, zijn vaak verdacht.

Het klinkt misschien basaal, maar juist deze gewoontes maken het verschil tussen veilig blijven of slachtoffer worden.

AI-hacking

De era van AI-hacking is geen dreigend toekomstbeeld meer, maar dagelijkse realiteit. Nederland merkt het al, met incidenten zoals de hack bij het OM, waarschuwingen van het NCSC en de groeiende kwetsbaarheid van sectoren zoals zorg en onderwijs.

Voor bedrijven én individuen geldt dat digitale veiligheid niet langer optioneel is. Technologie helpt, maar oplettendheid en gezond wantrouwen zijn minstens zo belangrijk. Want hoe slim AI ook wordt, een mens die kritisch is (en blijft), kan nog altijd het verschil maken.