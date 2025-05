Discord wordt overzichtelijker en dat is hard nodig

Zelfs als je pas net lid wordt van Discord dan begint het circus al: honderden berichten die ongelezen zijn en waarvan je dan toch het gevoel hebt dat je ze moet lezen. Al is het maar om meldingen weg te krijgen. Het kan echter ook averechts werken, dat je geen zin meer hebt om Discord te openen omdat er zoveel berichten instaan.

Discord

Reden voor Discord om daar wat aan te doen. Zo introduceert het kunstmatige intelligentie die je gaat helpen. Volgens Discord-topman Peter Sellis worden er momenteel meerdere dingen ontwikkeld om Discord toegankelijker te maken. Mensen bij Discord vinden het zelf namelijk ook wat teveel worden.

Er komen onder andere mogelijkheden om op een gestructureerde manier kennis over te dragen. Een beetje zoals je dat kent van Reddit. Ook kan AI langere gesprekken voor je samenvatten waardoor je je niet door een oerwoud van berichtjes hoeft te banen. Tegelijkertijd zegt deze topman ook dat het er niet morgen is. Voordat het allemaal goed en wel werkt ben je waarschijnlijk wel een paar maanden verder.

Is AI de oplossing?

Misschien nog wel langer, want Discord heeft gezegd nog niet echt een oplossing te hebben voor dit probleem. Het kan dus nog heel lang duren voordat je meer overzicht hebt binnen Discord, maar het komt er dus wel aan. Het lucht al op dat er in ieder geval ook ergernis over is bij de mensen van het platform zelf, want als er iets inspireert tot goede ideeën, dan is dat het wel.

Discord is een handige app, maar zeker als je in veel verschillende onderwerpen interesse hebt, dan kan het een enorm kluif zijn om alles bij te houden. Het is overigens niet alleen voor gamers, er zijn inmiddels zoveel onderwerpen aangemaakt dat je er ook als niet-gamer van harte welkom bent, een beetje zoals op -wederom- Reddit.

Het is de vraag waarom Discord nu al weggeeft dat het met dit idee speelt, terwijl het tegelijkertijd nog geen idee lijkt te hebben hoe het dit gaat oplossen. Hoopt het op een gouden tip van zijn publiek? Misschien wel, maar kan AI die niet veel beter geven? We houden het in de gaten.