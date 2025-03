YouTube waarschuwt voor deze nieuwe scam

YouTube zegt dat er een nieuwe scam is waarin een met AI-gegenereerde video van zijn ceo Neal Mohan wordt gebruikt. Hierdoor komt de boodschap in de scam heel echt over, maar het is toch echt een onzinbericht dat er alleen op uit is om van je te stelen. YouTube zegt dat de cybercriminelen het duidelijk hebben gemunt op creators.

YouTube-scam

YouTube waarschuwt dat de neppe video volop wordt gedeeld met gebruikers met als boodschap dat YouTube zijn manier om geld te verdienen met het platform verandert en dat natuurlijk met het doel om juist die betaalgegevens te ontfutselen.

YouTube zegt: “YouTube en zijn werknemers zullen nooit proberen contact met je op te nemen of informatie te delen via een privévideo. Als er een privévideo met je wordt gedeeld waarin wordt beweerd dat deze van YouTube afkomstig is, is de video een phishing-fraude. Klik niet op deze links, want de video’s leiden waarschijnlijk naar phishingsites die malware kunnen installeren of je gegevens kunnen stelen. Klik nooit op links in deze video’s en rapporteer de video.”