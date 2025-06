Windows Hello ziet je niet meer in het donker

Microsoft is tegen een zwakte in zijn software aangelopen, waardoor je tijdelijk je laptop niet met je gezicht kunt ontgrendelen in het donker. De gezichtsherkenning van Windows, die Hello heet, kan je tijdelijk even niet zien als je niet goed verlicht bent.

Microsoft Hello

Mocht je je afvragen waarom je laptop je ineens in de steek laat: dat heeft alles te maken met een zwakte in de software van Windows. Microsoft is daar nu mee bezig, waardoor het tijdelijk is uitgeschakeld dat je in het donker Windows Hello kunt gebruiken. Een veiligheidsoplossing dus, in plaats van een bug. Het speelt al sinds april, nadat er misbruik werd gemaakt van een foutje in de Hello-software. Microsoft schrijft: “Het geautomatiseerde herkenningsmechanisme met ontoereikende detectie of afhandeling van vijandige invoerverstoringen in Windows Hello stelt een onbevoegde aanvaller in staat om lokaal spoofing uit te voeren.”