​Windows Hello kraken is niet onmogelijk, maar er is een update

Klinkt ingewikkeld, maar dit is waar het op neerkomt: De aanvaller kan nu fysiek toegang krijgen tot het Windows-apparaat, omdat hij het authenticatieproces manipuleert. Dat doet hij met een foto van het gezicht van de eigenaar van het apparaat en dan een aangepast USB-apparaat te gebruiken om de afbeelding in de computer te injecteren. Hierdoor denkt de computer dat die foto de biometrische gegevens zijn en krijg je toegang.

Windows Hello blijkt helemaal niet zo goed beveiligd dan we tot nu toe dachten. De identificeersoftware van Windows is vrij makkelijk te kraken door een nepcamera in te zetten, zolang je maar infraroodbeelden hebt van de eigenaar van het apparaat. Hierdoor kan de software die bestaat om biometrische eigenschappen te herkennen worden omzeild. Microsoft heeft inmiddels een beveiligingsupdate uitgebracht.

Windows Hello lek

Het is een groot probleem, want er zijn veel mensen die gebruikmaken van Windows Hello. In 2019 groeide het van 69 naar 84 procent. Waarschijnlijk is het voor veel mensen tegelijkertijd niet de enige identificatiemethode. Echter, als iemand toch toegang kan verschaffen door het manipuleren van de machine, dan maakt het aantal authenticatiemethodes niet uit. Dan is er maar één manier, Hello in dit geval, nodig om toegang te krijgen tot je systeem.

Hoewel het voor de gek houden van Hello dan een makkie mag lijken, het USB-apparaat dat de onderzoekers hebben gebruikt, hebben ze zelf gemaakt. Dat USB-apparaat bevat infraroodbeelden en doet alsof het een webcam is, terwijl het dus eigenlijk een foto is waarnaar wordt gekeken. Het blijkt door dit onderzoek meteen dat Microsofts Hello alleen kijkt naar de infraroodframes.