Google koopt cybersecurity-firma Wiz toch: voor 32 miljard dollar

Het is Google toch gelukt. Vorig jaar was er al sprake van de optie dat het gigabedrijf het van oorsprong Israelische Wiz zou kopen, maar toen leek het even van de baan. Nu gaat de aankoop alsnog door en wel voor 32 miljard dollar. Dat is niet zuinig: wat heeft Wiz dat Google zo interessant vindt?

Google koopt Wiz

Google wilde Wiz eigenlijk kopen voor 23 miljard dollar, zo werd vorig jaar bekend. Wiz heeft daar destijds nee tegen gezegd, ondanks dat het bedrijf qua waarde werd geschat op 12 miljard dollar. CEO Assaf Rappaport zei dat Google niet de juiste richting was voor hem en zijn mensen: hij wilde dat Wiz onafhankelijk bleef, zo schreef hij ook in een mail naar 1.200 medewerkers. Het in 2020 opgerichte bedrijf werkt bovendien samen met grote concurrenten van Google, zoals Amazon en Oracle.

Toch is de kogel nu door de kerk en is Wiz de grootste overname die Google ooit heeft gedaan. Google-moederbedrijf Alphabet schrijft: “Deze overname is een investering van Google Cloud om twee grote en groeiende trends in het AI-tijdperk te versnellen: verbeterde cloudbeveiliging en de mogelijkheid om meerdere clouds te gebruiken (multicloud).”