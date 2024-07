Startup Wiz zegt nee tegen de 23 miljard dollar van Google

Cybersecurity-startup Wiz wil niet door Google worden gekocht. De overname die Gogoel gepland had à 23 miljard dollar is van de baan. Google-moederbedrijf Alphabet heeft er nog geen uitspraken over gedaan, maar de CEO van Wiz wel.

Wiz

Wiz wordt qua waarde geschat op 12 miljard dollar, dus het aanbod van Google leek de deal van de eeuw. Echter bleek dat toch niet helemaal de juiste richting voor Assaf Rappaport en zijn mensen. Rappaport is als CEO van Wiz met zijn management team overeengekomen dat Wiz onafhankelijk moet blijven. Hij schrijft in zijn mail naar 1200 medewerkers dat het niet makkelijk is om nee te zeggen tegen een aanbod dat zo humbling is, maar dat hij meent dat hij er zeker van is, gezien het bijzondere team waarmee hij werkt (via TechCrunch).

Wiz is opgericht in 2020 door vier voormalige militairen van het Israelische leger. Dat zorgde dan ook meteen voor controverse toen lekte dat deze acquisitie op poten was. Het lijkt echter geen rol te spelen in de verdere keuzes die zijn gemaakt rondom de potentiële overname. Rappaport schrijft verder over de ‘nee’: “De marktvalidatie die we hebben ervaren na dit nieuws versterkt alleen maar ons doel – het creëren van een platform waar zowel beveiligings- als ontwikkelingsteams van houden. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat onze medewerkers, investeerders en klanten in ons hebben terwijl we bouwen aan het beste cyberbeveiligingsbedrijf ter wereld.“

Wiz walks away from Google’s $23B acquisition offer: Read the CEO’s note to employees https://t.co/ONIQ0Aq9LI — TechCrunch (@TechCrunch) July 23, 2024

Nee tegen Google

Nu kan wel meespelen dat Wiz bepaalde samenwerkingen heeft lopen die het misschien niet wil inruilen voor een plek onder de paraplu van Google. Wiz wordt onder andere gebruikt door Amazon en Oracle. Het is software die informatie veilig in silo’s opslaat: de verdere ins en outs zijn niet bekend, maar dat zijn we wel gewend van beveiligingsbedrijven. Die willen niet al hun schatten weggeven. Blijkbaar al helemaal niet aan Google, zo blijkt uit dit besluit van de oprichters.

Had de deal wel doorgegaan, dan was dat de grootste overname door Google ooit. 23 miljard dollar, dat is ook niet weinig. Het lijkt erop dat Wiz dus echt wel goud in handen heeft en misschien zelfs nog meer van plan is dat het liever niet met Google wilde delen. Het lijkt erop dat dit niet het laatste is wat we van Wiz horen, al zou je in theorie denken dat ze knettergek zijn om ‘nee’ te zeggen tegen zo’n gigabedrag.