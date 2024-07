Google is van plan om grootste startup-overname ooit te doen

Google lijkt zijn cybersecurity op te willen voeren, want het zou op het punt staan om Wiz te kopen, een cloudsecurity-bedrijf uit New York. Het zou de grootste startup-acquisitie ooit zijn voor een bedrag van 23 miljard dollar.

Google wil Wiz kopen

Google lijkt hiermee de concurrentie voor te willen zijn, want het bedrijf heeft al partnerschappen met Amazon en Oracle: andere rijke bedrijven die overduidelijk een oogje hebben op deze knappe koppen. Wall Street Journal schrijft dat het het hoogste bedrag is dat Google ooit heeft betaald voor een ander bedrijf: zelfs toen het Motorola Mobility kocht in 2012 was het niet zo’n hoog bedrag (dit is zelfs twee keer zo hoog als toen).

Het is wat ingewikkelder om uit te leggen wat Wiz precies doet. Het maakt beveiligingstools die informatie in silo’s opslaan en dat doet het in de B2B-sector, dus in het zakelijke segment. Zoals bij veel cybersecuritybedrijven is het verdere hoe niet volledig uitgelegd, want dat zou mensen die kwade bedoelingen hebben mogelijk triggeren. In ieder geval kunnen bedrijven snel kritieke risico’s vaststellen en verwijderen. Iets wat Microsoft ook wel kan gebruiken, want dat heeft het de laatste tijd niet makkelijk met zowel meerdere beveiligingsproblemen als privacyzorgen rondom de nieuwe Recall-functie.

Exclusive: Google is in advanced talks to buy cybersecurity startup Wiz for roughly $23 billion, in what would be its largest acquisition ever https://t.co/wjNwvlVjG9 https://t.co/wjNwvlVjG9 — The Wall Street Journal (@WSJ) July 14, 2024

Acquisities door Google

Google heeft er zelf nog geen uitspraken over gedaan, maar het lijkt erop dat het de laatste tijd sowieso veel meer bezig is met cloud-security. Het kocht in 2022 nog een andere startup in security en daarna kocht het het bedrijf dat de hack van SolarWinds ontdekte. Het is dus zeker druk bezig met privacy en security, wat voor één van de machtigste bedrijven van de wereld absolute noodzaak is.

Tegelijkertijd kan het nog afketsen op basis van concurrentie. Net als bij de overname van Activision door Microsoft zal een Amerikaanse waakhond er sowieso nog naar moeten kijken. Wordt Google hiermee immers niet iets te machtig? De tijd zal het leren. In ieder geval gebeurt er in een overname -net als in cybersecurity zelf- vooral altijd veel achter de schermen, dus dat hier nu lucht van is gekregen is ongetwijfeld niet iets waar de bedrijven blij mee zijn. Zeker niet omdat Wiz van oorsprong Israelisch is, en er hierdoor, gezien de oorlog in Gaza, een flinke extra lading bij deze overname komt kijken.