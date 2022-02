​Is Wordle veranderd sinds de New York Times-overname?

Wordle

Heb je geen idee wat Wordle is, dan nog even snel de uitleg: het is een spel waarin je op een Lingo/Mastermind-achtige manier moet ontdekken welk woord er wordt gezocht. Elke dag komt er een nieuw woord van vijf letters online en jij moet in zes keer raden welk woord het is. Je krijgt hierbij alleen als hints of een letter op de goede plek staat of überhaupt in het woord voorkomt. Het is in het Engels, al is er ook een aparte Nederlandse variant die Woordle heet. De kunst van Wordle is dat je het alleen in de browser kunt spelen, je hoeft er geen apps voor te downloaden of accounts voor aan te maken. Je gaat gewoon naar deze site en je kunt meteen beginnen.

Die Engelse variant bevat allerlei soorten woorden: Aroma, moist en ga zo maar door. Echter blijkt New York Times het niet altijd eens te zijn met die woorden. Als woorden aanstootgevend zijn, dan wil New York Times ze niet in de puzzel laten voorkomen. Ook vinden sommige mensen dat de puzzels moeilijker zijn geworden. Hoewel wij dat op de redactie niet hebben gemerkt, zou het natuurlijk wel zonde zijn als bepaalde woorden die van origine wel bij Wordle zouden passen, ineens uit de puzzel gesneden zouden worden.