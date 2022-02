Wordle is nu een krantenpuzzel

Wie nog een papieren krant (gehad) heeft, die kent ze wel. De puzzels, sudoku’s en andere invulspelletjes, meestal op de tweede of derde pagina. Althans, zo herinner ik het mij. Tegenwoordig spelen we vooral op onze smartphone of online en worden de stapels papieren kranten bij verdeelpunten waar bezorgers in alle vroegte de kranten voor hun wijk ophalen steeds kleiner. De puzzeltjes zijn echter nog steeds een vast onderdeel.

Het is wellicht daarom dat de New York Times besloten heeft om de populaire woordgame Wordle te kopen. Het spelletje was, en is, dé hit van de afgelopen maanden. Wij kennen het natuurlijk als Lingo, dat jarenlang op de Nederlandse tv te zien was, gepresenteerd door onder andere wijlen François Boulanger en de inmiddels in de Tweede Kamer opgedoken Lucille Werner, maar dit ter zijde.



Meer dan een miljoen dollar

Hoeveel de New York Times voor Wordle betaald heeft, is niet exact bekend gemaakt. De krant meldt alleen dat het om een ‘lager 7-cijferig bedrag’ gaat. Meer dan een miljoen dollar dus, maar ook weer geen vele miljoenen. Valt nog best mee voor zo’n populaire game. Hoe dan ook, de bedenker, nou ja vooral ontwikkelaar, van Wordle, Josh Wardle, zal ongetwijfeld blij zijn met zijn succes. Hij maakte de game oorspronkelijk alleen voor zijn partner.